El Parlamento regional no aprobará declaración por el Día contra la Violencia sobre la Mujer al no apoyarla Vox

20M EP

El Parlamento de Cantabria no podrá aprobar este año su tradicional declaración institucional por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora este lunes, 25 de noviembre, al no ser secundada por Vox, que sostiene que la "violencia no es de género" y cree que el manifiesto que se proponía solo busca "rédito electoral".