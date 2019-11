Pillan a Justin Timberlake de la mano de una actriz que no es su esposa Jessica Biel

Justin Timberlake y Jessica Biel son una de las parejas más consolidadas, seguidas y queridas de Hollywood (con permiso de Ryan Reynolds y Blake Lively). Casados desde 2012 y con un hijo en común, el pequeño de cuatro años Silas, los actores nos tienen acostumbrados a numerosas muestras de amor y complicidad –como su último y comentado disfraz de Halloween–, que, sin embargo, podrían haber llegado a su fin. O así lo asegura el tabloide The Sun, donde han publicado unas fotos comprometedoras que no dejan muy bien parado al cantante.

El mentado diario pilló in fragantial actor dándole la mano a Alisha Wainwright, una de las compañeras de reparto de la nueva película que protagoniza, llamada Palmer: un drama sobre una exestrella de fútbol americano que se rueda en Nueva Orleans.

En las imágenes, que como cabía esperar se han hecho virales, se puede ver a la presunta nueva pareja en actitud bastante cariñosa, mientras disfrutan junto con otros compañeros de unas copas, acariciándose la rodilla y entrelazando sus manos.

Además, desde The Sun aseguran que Justin Timberlake iba visiblemente borracho, dando a entender que el alcohol podría haberle llevado a destapar, por error, su relación secreta con la actriz de Cómo criar a un superhéroe, una de las últimas series originales de Netflix.

Desmintiendo la relación

Una fuente cercana al rodaje no ha tardado en desmentir la supuesta infidelidad. "No hay absolutamente nada entre ellos", ha asegurado al portar E! News. "Habían salido con todo el reparto, el equipo, los maquilladores; y todos estaban pasándoselo bien en un contexto social", excusaba al actor. "Solo son compañeros de trabajo; y cualquier otro rumor que no tenga que ver con su relación laboral carece de validez", ha zanjado.

También ha hablado con People y Entertainment Tonigh personas muy cercanas a Justin Timberlake, acercando las mismas conclusiones ya comentadas, aunque esta vez han incidido en la intención amarillista de The Sun. "Es que, venga ya, están en una terraza al aire libre en Nueva Orleans y él es famoso. No fue nada", han declarado.

¿Verdad o mentira?

Por el momento, solo el representante de Alisha Wainwright se ha animado a desmentir en público las acusaciones del tabloide, negando cualquier posible relación sentimental entre los actores. Sin embargo, desde el equipo del que fuese el líder de la boyband NSYNC han preferido no comentar la supuesta infidelidad de la que le acusan los usuarios de las redes sociales, y han animado al actor y cantante a seguir concentrado en el rodaje de su nuevo largometraje, el cual aún no tiene fecha de estreno.