Ayuntamiento de Valladolid lamenta un 25N "doblemente triste" por las víctimas y la ruptura del consenso

Saravia, ha presidido, junto a la concejal de Educación, Infancia, Juventud e Igualdad, María Victoria Soto, el Acto Institucional con motivo de la efeméride del 25 de noviembre, que se ha celebrado bajo el lema 'Si maltratas ESTÁS SOLO. Contra la violencia de género cada día somos MÁS'.

En su intervención, ha rechazado aquellas voces críticas que tachan la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género de "ideológica" y el Pacto de Estado contra la Violencia de Género de "vergonzoso".

En este sentido, el alcalde accidental se ha preguntado "qué ley no lo es" y, es que, a su juicio, "no hay mejor manifestación ideológica que la defensa de los derechos humanos". "No por gritar mucho ni rasgarse las vestiduras se convierte en razón la sinrazón", ha señalado Saravia citando a Gregorio Peces-Barba, uno de los padres de la constitución.

"Son acusaciones delirantes", ha incidido, antes de reiterar el "contundente rechazo de la institución hacia las múltiples formas de violencia machista". Una repulsa que el Consistorio ha manifestado con la lectura de la declaración institucional elaborada al efecto por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), en la que han participado representantes de todos los grupos municipales a excepción de Vox.

También ha tenido lugar la lectura del manifiesto a cargo de la directiva del Club de Rugby El Salvador María Morán, que, a modo de "altavoz de aquellas mujeres que están silenciadas", ha agradecido al club el trabajo diario en pro de la igualdad y contra la violencia de género.

"Las mujeres nos necesitamos, pero necesitamos también de una sociedad madura: hombres y mujeres, que entiendan que debemos ir de la mano. Que el camino de la igualdad debe recorrerse en compañía. Que sin el impulso de todos y todas el mal se hace más fuerte", ha incidido.

Además, haciéndose eco del lema de la campaña municipal, ha manifestado que "cuando alguien pone en duda el valor del feminismo, ignorando la necesidad urgente de defender la igualdad entre hombres y mujeres, debe saber que ante su actitud injusta, será la sociedad entera la que les hará frente, porque quienes estamos contra el machismo y la violencia hacia las mujeres cada día somos más".

También ha tenido unas palabras de recuerdo para las mujeres asesinadas, que "no son fríos y vacíos números" y para los menores víctimas de violencia de género: "niñas y niños asesinados por quien debía protegerlos".

En relación ha su experiencia personal, ha relatado sus vivencias en el mundo del rugby, considerado un deporte "poco femenino", para hacer referencia a los estereotipos que las mujeres tienen que soportar: "Llevamos ya dos décadas del siglo XXI pero algunos quieren que retrocedamos al medievo, a los tiempos del derecho de pernada, a los tiempos más oscuros. No estamos dispuestas a soportarlo. No tenemos por qué soportarlo. Es más, hay que plantar cara contra esa involución".

Para finalizar, ha afirmado que "cada paso atrás implica perder un partido decisivo, histórico de verdad. Supone perder el derbi entre la libertad y otra cosa que no queremos, ni deseamos nombrar. Estoy segura que juntas y juntos lo conseguiremos: somos un gran equipo".

Como colofón del acto, se ha proyectado un vídeo en recuerdo de las mujeres asesinadas por violencia machista en el año 2019, seguido de la actuación mímica 'La caja de cristal', a cargo de Jesús Puebla.

ACTIVIDADES DEL 25N

Al igual que en años anteriores, se ha desplegado desde el balcón del Ayuntamiento la pancarta con el lazo de solidaridad hacia las víctimas de violencia de género, y a partir de las 20.00 horas, la Casa Consistorial y la Cúpula del Milenio se iluminarán en color morado, en conmemoración del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres.

Además, a lo largo de toda la jornada en el frontal de los autobuses urbanos de Valladolid se podrá leer el mensaje '25N VIOLENCIA NO', en referencia al Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres.

La concejal Victoria Soto también ha recordado que esta tarde tendrá lugar la manifestación convocada por la Coordinadora de Mujeres de Valladolid, que partirá a las 20.00 horas de la Plaza de Fuente Dorada, y tras recorrer las calles Duque de la Victoria, Miguel Íscar, Santiago, Plaza Mayor, Ferrari, Plaza Fuente Dorada y Bajada de la Libertad, finalizará en la Plaza de Portugalete.