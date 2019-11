Page carga contra Vox por desmarcarse de textos institucionales contra violencia machista: "La violencia va en el lote"

En su intervención durante el acto institucional con motivo del Día Internacional para la erradicación de la Violencia contra las Mujeres celebrado en el Teatro Auditorio de Cuenca, García-Page ha mostrado su "desconfianza" ante este tipo de posturas.

"El que apuesta por la violencia no puede hacerlo de manera selectiva. El que empieza siendo violento con un negro o contra alguien que piensa de otra manera, no penséis que no lo va a hacer con una mujer. La violencia va en lote, como la desigualdad", ha añadido.