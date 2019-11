Baleària reforça aquest Nadal la ruta Dénia-Eivissa amb una segona connexió diària d'alta velocitat

El fast ferri, que se suma al servici habitual del 'Cecilia Payne', realitzarà la travessia des del 13 de desembre fins al 12 de gener, excepte els dies 25 de desembre i 1 de gener, que no viatjarà. Des de la ciutat alacantina les eixides seran a les 14.00 hores mentre que des d'Eivissa eixirà a les 09.00, amb una durada del trajecte de dos hores i mitja, detalla la companyia en un comunicat.

El 'Jaume III' ha sigut remotoritzst recentment i ha modificat els seus motors per uns d'última generació que li permeten aconseguir una velocitat màxima de 36 nucs i millorar així l'eficiència energètica reduint el consum de combustible i l'emissió de partícules contaminants, el soroll i les vibracions.

A més, subratlla la naviliera, el buc és un smart ship, és a dir, compta amb novetats tecnològiques per a oferir als passatgers una millor experiència a bord. Entre elles destaca la plataforma d'entreteniment gratis a bord, a la qual es pot accedir a través de qualsevol dispositiu mòbil, a més de whatsapp de text gratis i internet per bons.

L'embarcació, amb capacitat per a 655 persones i 144 vehicles, ofereix acomodació en butaca i butaca superior i disposa de cafeteria, botiga, servicis per al transport de mascotes i està adaptat per a persones amb mobilitat reduïda, entre d'altres.

Amb aquest reforç extra, la naviliera suma un total de sis servicis diaris des de la Comunitat Valenciana a les Balears. Cap a la illa d'Eivissa, s'ofereixen tres servicis, dos en fast ferri i un en ferri, mentre que cap a Palma hi ha altres tres, dos en ferri i un en alta velocitat amb escala a Eivissa.