Fiscalia demana arxivar la investigació a Vox Massamagrell per vincular Orgull LGTBI i pederàstia per disculpar-se

Així figura en l'escrit, al qual ha tingut accés Europa Press, que ha remès la Fiscalia al fiscal cap de València sol·licitant l'arxivament de les actuacions.

El ministeri públic va obrir una investigació el passat mes de setembre arran d'un tuit de Vox Massamagrell en el qual es vinculava el Dia de l'Orgull Gai amb la pederàstia.

En concret, el missatge, que Vox va eliminar del seu compte de Twitter, es referia a una campanya que va fer una cadena de menjar ràpid de regalar corones de cartó amb els colors de l'arc de Sant Martí i assenyalava: "#burgerking regala corones del #orgullogay als xiquets, imposant als més xiquets una ideologia que fomenta la pederàstia".

La fiscal del procediment, després d'estudiar-ho, ha sol·licitat demanar l'arxiu sobre la base de diversos criteris. El primer, que el tuit denunciat va ser eliminat del compte de Twitter i cessat qui ho gestionava. Així mateix, basa la seua sol·licitud en què el partit no va assumir el seu contingut i va demanar disculpes públicament.

A més, Vox va cessar el regidor de Vox de qualsevol càrrec que suposara representar a l'Ajuntament de Massamagrell. "No queda acreditat que el text denunciat tinga virtualitat suficient per a incitar a l'odi (...) A més, es desprèn l'existència d'un desistiment voluntari amb virtualitat suficient per a produir efectes jurídics". La proposta de Fiscalia deixa oberta la via disciplinària per a la depuració de responsabilitats.