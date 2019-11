Alcoi es postularà per a ser Capital Cultural Valenciana

El ple es va celebrar la setmana passada, ha informat l'ajuntament aquest dilluns. En eixe sentit, l'edil de Cultura, Raül Llopis ha recalcat l'aposta "clara i evident" de l'equip de Govern per la Cultura i la Participació.

"Treballem de manera participativa diferents temes d'àmbit cultural de la nostra ciutat, volem que les diferents comissions puguen fer les seues aportacions per a fer una proposta avalada pel Consell de Cultura. Creiem que la nostra ciutat mereix aquest reconeixement per part de la Generalitat", ha sostingut el regidor.

'CAPITALITAT CULTURAL VALENCIANA'

L'Ajuntament ha recordat que la distinció de capital cultural valenciana és un segell anual creat per Cultura de la Generalitat l'any 2016 amb l'objectiu d'incentivar la vertebració de la cultura, que reconeix les poblacions que destaquen per fer una aposta ferma per la cultura com a instrument de cohesió social i foment econòmic.

Amb aquest reconeixement, es vol promoure des de la Generalitat una descentralització de l'oferta cultural, millorar les comunicacions entre la Generalitat i els agents culturals de tot el territori valencià i garantir l'accés universal a la cultura.

Gandia va ser triada com a primera CCV per al període 2017/2018. Amb la incorporació de dos distincions, una per a municipis de més de 5.000 habitants i una altra per als de menys de 5.000 habitants, Sagunt i Potries foren les poblacions guardonades i, des del 25 d'abril del 2019, van ser Altea i Vilafranca les que van prendre el relleu fins al 25 d'abril del 2020.