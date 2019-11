MÉS per Mallorca afirma que "el fascismo está presente en las instituciones"

20M EP

La diputada de MÉS per Mallorca en el Parlament de Baleares, Joana Aina Campomar, ha afirmado este lunes que "el fascismo está presente en las instituciones" y ha lamentado que, este martes, la cámara autonómica, previsiblemente, "no podrá leer una declaración institucional en contra de la violencia machista" con motivo del 25N, debido a que "hay un grupo de extrema derecha que no está dispuesto a firmarla".