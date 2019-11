Cuatro ofertas de 24 horas para los cocinitas de la casa

Tecnología y gastronomía llevan tiempo caminando de la mano y este tándem ha permitido que muchas recetas puedan llegar a los hogares con calidad profesional. Desde una herramienta tan básica como la nevera hasta un robot de cocina o una impresora 3D hay cientos de posibilidades para dar un toque a los platos desde el hogar. Y estas, hoy, están de oferta:

Cafetera superautomática De’longhi

Los amantes del buen café encontrarán en esta cafetera una herramienta profesional a la altura de los paladares más exigentes que, solo hoy, se puede comprar con un ahorro de 108 euros, por 299. Su tecnología automática está diseñada para que el usuario pueda personalizar su café al gusto mediante una manipulación sencilla a través de su pantalla digital. Como puntos extra, cuenta con bandeja de goteo extraíble, desconexión automática, un molinillo más silencioso y fusión de modo de espera, entre otros. Un capricho para paladares exigentes.

Exprimidor eléctrico Taurus

Estética, eficiencia y rapidez se combinan en este exprimidor eléctrico de acero inoxidable que solo requiere la presión de una palanca para obtener la máxima cantidad de zumo rápidamente y que solo durante este lunes se puede conseguir por 34,90 euros. Los acabados del filtro, la boca y el cuerpo en acero inoxidable permiten mantener la calidad del producto por más tiempo. Además, la limpieza es muy cómoda gracias a que sus piezas son desmontables y aptas para el lavavajillas.

Set de tres sartenes BRA

El material de las herramientas de cocina influye directamente en la calidad de lo cocinado, por ello este lote de tres sartenes de aluminio fundido aptas para todo tipo de cocinas, incluida la de inducción, cuenta con un recubrimiento antiadherente tricapa Teflon Classic sin PFOA. Cuenta además con el Save Energy System y un mango ergonómico que facilita y hace más cómodo el agarre. Solo hoy, puedes ahorrar 41 euros en esta compra, y hacerte con el producto por 37,99 euros.

Batidora Premium Complet Gourmet Taurus

En la cocina de todo ‘chef gourmet’ que se precie no puede faltar una de estas, y esta batidora cuenta con hasta 20 velocidades ajustables y varios cabezales para que no se resista ninguna receta. Las cuchillas son de acero inoxidable y doble efecto: las cuchillas laterales baten y las verticales pican y ambas funciones se pueden combinar. Su sistema Turbo Rotation evita que los alimentos se queden pegados en los bordes y no lleguen a los filos. Durante este último lunes de noviembre no costará 75 euros como es habitual, sino 48,90 euros. Además, en este enlace encontrarás otros productos de la marca Taurus y Solac con un descuento de hasta un 43%.

