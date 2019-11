CCOO denuncia l'Ajuntament de València per irregularitats en la contractació temporal de joves

La secció sindical de CCOO en l'Ajuntament de València ha denunciat davant Inspecció de Treball presumptes irregularitats en la contractació temporal de joves a través dels programes de foment de l'ocupació juvenil 'Emcuju' i 'Empuju', subvencionats pel servici d'ocupació de la Generalitat 'Labora' i el Fons Social Europeu.

El sindicat al·lega que els salaris que percebran els 329 contractats en tots dos programes no s'ajusta a la normativa, ja que el càlcul de les retribucions que corresponguen a cada jove -obra i servici en 'Empuju' i pràctiques en l''Emcuju'- hauria de realitzar-se respecte a les retribucions que corresponen als funcionaris de cada categoria de referència.

Si la Inspecció de Treball confirma aquesta situació, el personal contractat tindria dret a percebre un salari "sensiblement superior" a l'establit per l'Ajuntament de València, adverteix la central sindical en un comunicat.

CCOO també ha detectat que tots els joves 'Emcujus' han sigut contractats en el grup de cotització 2 (equivalent a categoria A2 en l'Ajuntament), quan la pròpia oferta de llocs que el consistori va remetre a 'Labora' per a iniciar la selecció diferenciava "clarament" dos grups (graus A1 i A2), igual que en anys anteriors.

De fet, el sindicat assegura que en els contractes del personal 'Emcuju' "ni tan sols es determina el lloc de treball ni la categoria professional, ometent així un element essencial de qualsevol contracte".

Per tot açò, CCOO acudeix a Inspecció de Treball dins de la seua campanya per la defensa de l'ocupació juvenil en les administracions, amb l'objectiu de garantir que el treball dels joves siga de qualitat, amb drets i salaris dignes, d'acord amb el que estableixen els programes subvencionats de 'Labora'.

La lluita contra la precarietat i l'abús en les condicions de treball dels joves és una "prioritat" per a la central, "més encara si cap en l'àmbit de l'ocupació pública", per la qual cosa garanteix que no permetrà que "les administracions es convertisquen en nínxols d'ocupació precària per a joves als quals es dona una oportunitat".