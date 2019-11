Muere Imam, la última rinoceronte de Sumatra en Malasia, y hace oficial la extinción de la especie en este país

El rinoceronte de Sumatra se ha extinguido oficialmente en Malasia. El último ejemplar que quedaba en el país asiático, Imam, ha fallecido este fin de semana a los 25 años a causa de un cáncer, según ha informado el departamento de Fauna de Sabah. "Ha sido antes de lo que esperábamos", ha explicado el director del Departamento, Augustine Tuuga, según recoge el periódico Malay Mail. "Sabíamos que estaba sufriendo mucho dolor por la presión de los tumores sobre la vejiga", ha añadido.

Tras la pérdida, Indonesia es el único país que aún mantiene este tipo de especies junto a la isla de Sumatra, aunque su población cada vez es menor. Se estima que solo quedan entre 30 y 80 rinocerontes. En el caso de Malasia, esta especie fue declarada extinta en libertad en el año 2015.

Las autoridades del país esperan poder recuperar algún óvulo de Imam para fecundarlo 'in vitro' y que otra rinoceronte alumbre a un descendiente. No obstante, los intentos anteriores no han fructificado.

Más de 28.000 especies de animales y plantas están amenazadas en la Tierra, según la última actualización de la Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) publicada el pasado mes de julio. Esta es la fuente de información más completa sobre el estado global de conservación de la fauna y la flora en el planeta.