El desconocido pasado televisivo de Susi Caramelo como concursante de '¡Allá tú!' en Telecinco

Actualmente triunfa como reportera en Las que faltaban, pero Susi Caramelo ya había hecho sus pinitos en el mundo de la televisión 12 años antes. La que es sin duda la reportera del momento gracias a sus virales reportajes, todo un fenómeno en las redes sociales, ya hizo su incursión en la pequeña pantalla pero en un contexto muy alejado del actual.

Lo hizo como concursante de uno de los concursos más recordados de Mediaset, ¡Alla tú!, emitido entre 2004 y 2008.

Ya entonces mostraba su atrevimiento. "Me lo estoy pasando muy bien, aunque por ahí hay uno que no me cae muy bien", reconocía la catalana durante su presentación, en un vídeo rescatado hace unos días por una cuenta de Twitter.

Desde SHOWTIME TV nos preguntamos que nos podrá decir @Susi_Caramelo de este material audiovisual del año 2007.

"Croquetamente" de nuestro concurso favorito de TV, ¡ALLÁ TÚ! de @telecincoes y presentado por @_JesusVazquez_@Susi_Caramelo ¿nos ayudas con el regreso de Allá Tú? pic.twitter.com/hyHvPlyi1A — SHOWTIME TV ESPAÑA by Adrián (@adrien_elamigoa) November 18, 2019

Algo que desató las risas Jesús Vázquez. "Está muy bien que esto también pase, que siempre decís que os lleváis muy bien con todo... y no siempre puede ser eso", aseguró el presentador del espacio.