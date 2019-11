Unas 4.500 personas rinden homenaje a Camilo Sesto en el festival Horteralia de Cáceres

La celebración de esta década desde los inicios de Horteralia ha convertido a la presente edición en la más multitudinaria hasta la fecha y a partir de las 22,00 horas el recinto ha rozado el lleno absoluto.

Un público que ha sido el encargado de decidir los premios a los más horteras y el calor de sus aplausos ha sido decisivo. 'La riñonera de oro' ha ido a parar a manos de 'Lady Hacienda'; 'Las hombreras de plata' a Tino Rapel y el grupo 'Los coches chocones' fue merecedor de la distinción 'Mercadillo Franco'. Los finalistas grupales fueron 'Los Vigilantes de la Playa' y el otro finalista individual 'El Torero Gucci'.

Como cada año, el público se ha esforzado por conseguir el look más hortera. La reencarnación de Isabel Pantoja y su Paquirrín, 'su pequeño del alma', Encarna Sánchez o La Rosalía han sido algunos de los trajes imitados, aunque las hombreras, el brilli brilli, el print animal y los chándals de táctel han triunfado entre los hortefans.

Como ya es tradición, los complementos se han convertido en los reyes de los looks y ya no solo valen las viseras o las gafas de sol y los pañuelos, sino que los asistentes han portado hamacas, sombrillas y hasta una entrada en tamaño póster confeccionada con folios en A4 y pegados con celofán.

En cuanto a las actuaciones, Monterrosa ha hecho vibrar al público y su discurso más reivindicativo ha desatado el aplauso de los asistentes, según informa el certamen en nota de prensa. 'Al Amanecer', de Los Fresones Rebeldes, ha puesto en pie a los miles de hortefans y 'Aserejé' de las Ketchup ha desatado la locura. Los cabeza de cartel, Ojete Calor, Cherry Cokey, Ladilla Rusa y Tokio DJ and The Mamarrachers fueron los encargados de echar el cierre.

El extremeño Leonardo Dantés fue, por su parte, el encargado de abrir el festival con un rap compuesto para la ocasión con una letra en la que ha repasado a los iconos de Horteralia, desde los calcetines blancos a los chándales elegantes y, por supuesto, a los organizadores y arffices de esta cita cultural y musical.

Horteralia se celebra desde 2010 en Cáceres y ha reunido a más de 20.000 espectadores que han disfrutado de más de 65 artistas y de los peores looks. Por sus escenarios han pasado Karina, Paco Clavel, Azúcar Moreno, Olé Olé, Viceversa, Ku Minerva, Nancys Rubias, María Jesús y su acordeón, No me Pises que Llevo Chanclas, La Terremoto de Alcorcón, Chimo Bayo, Paco Pil, King África, Los Ganglios, Los Gandules, La Ogra que todo lo logra, Cañita Brava, Leticia Sabater, Yurena, Leonardo Dantes y muchos más.