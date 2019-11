Fernández Vara defiende el multilateralismo como única salida al escenario mundial actual

En el acto académico de las Reales Academias Jurídicas de España e Iberoamerica, al que también ha asistido la vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, el jefe del Ejecutivo regional ha manifestado que tras la superación de la Guerra Fría y la caída del Muro de Berlín comenzó una nueva manera de entender las relaciones en el mundo.

Así, se ha referido al llamado multilateralismo, que se reforzó "por parte de todos y a todos los niveles" con el paso del tiempo, y que ha permitido durante muchos años unas relaciones mundiales donde el papel de las organizaciones internacionales se ha visto "claramente reforzado".

Ha añadido que en el momento actual de "crisis", donde la diplomacia americana y asiática han decidido "volver a la partida entre dos", donde los demás deben decidir si quieren "ser actores principales, secundarios o de reparto", cada uno debería ser protagonista de su propia historia y en esto "el mundo de la ciencia, del derecho el mundo en definitiva de las organizaciones internacionales tienen mucho que decir", indica la Junta en una nota de prensa.

El jefe del Ejecutivo regional ha apuntado que son necesarias personas que son capaces de hacer buenos y adecuados diagnósticos, y no solo en medicina, sino de toda la realidad, ya que vivimos en "un mundo lleno de complejidades y hace falta interpretarlo de manera correcta", porque "no hay soluciones en 140 caracteres para la mayor parte de los problemas que la sociedad tiene."

EL PAPEL DE LA POLÍTICA

Por otro lado, Fernández Vara ha puesto en valor el espacio público compartido y ha defendido el papel de la política porque "puede servir para ayudar a aquella gente que no tiene recursos, para que también tengan un futuro".

En relación con lo anterior, se ha mostrado partidario de procurar que la gente forme parte de proyectos colectivos, no individuales. En su opinión, "la política es un ejercicio de proyecto colectivo vinculado a las ideas que cada uno tenga y a la manera que cada uno puede tener de entender la sociedad, pero constituido esencialmente por gente dispuesta a construir espacio de libertad, justicia y dignidad para el ser humano".

El líder del Gobierno regional ha valorado el mundo del derecho y ha subrayado que al igual que en la medicina no se tratan enfermedades, sino que se tratan enfermos, en el mundo del derecho "no se juzga al delincuente, se juzga a los delitos. No se juzga a las personas, sino a los comportamientos. Y es en el ejercicio de juzgar los comportamientos en el que se restituye a través del correspondiente reproche la reparación que siempre tiene más que ver con los comportamientos que como son en sí las personas", ha apostillado.

En su intervención, Fernández Vara ha remarcado que si hay un sitio en el mundo donde América Latina y Europa se puedan dar la mano es Extremadura y que es en la región donde mejor se entiende ese puente entre lo que representa América Latina y lo que hoy es políticamente la Unión Europea.