Un profesor de la UPNA participa en El Cairo en un congreso internacional sobre los grafitos en la Antigüedad

En él, expuso el caso de los hallados en Navarra: en Pompelo (Pamplona), Cara (Santacara) y Santa Criz (Eslava), que constituyen el conjunto más importante de grafitos figurativos toda la Península Ibérica, así como también explicó su relación con los grafitos de las provincias orientales del Imperio romano, ha indicado en una nota la UPNA.

En el congreso, que se desarrolló en El Cairo (Egipto) organizado por la Universidad de Varsovia, participaron expertos de universidades como Yale (Connecticut) y Michigan (ambas, en Estados Unidos), Berlín y Münster (Alemania), La Sorbona (París, Francia) y el Instituto de Investigación para el Desarrollo (IRD) francés, Universidad de Macquarie (Australia), el Instituto Arqueológico Alemán y la Universidad Complutense de Madrid, entre otros.

El título del congreso era 'Stone canvas: Towards a better Integration of 'Rockart' and 'Graffiti' studies in Egypt and Sudan' 'La piedra como lienzo: Hacia una mejor integración de los estudios de arte sobre roca y los grafitos en Egipto y Sudá'). Hasta ahora, la UPNA no contaba con un área de Historia Antigua, por lo que participaba por primera vez en un foro de estas características.

El profesor de la UPNA habló sobre el conjunto de grafitos figurativos en Navarra. "En la ciudad romana de Santa Criz aparecen escenas de tubicenes (músicos que tocan la tuba), animales y casas, templos o aediculae (pequeños edificios)", detalla. Además, explicó la importancia que tienen los grafitos romano-egipcios y de las provincias orientales del Imperio romano a la hora de encontrar paralelos que ayuden en la interpretación de los peninsulares.

"Por grafito (en plural, grafitos) se entienden aquellas inscripciones y dibujos realizados en superficies que no están destinadas a albergarlos. Son los grafitos que se ven en la calle, en las paredes de las casas o en las puertas de los baños, pero también los rayados sobre cerámica u otro soporte que debería estar limpio", explica el profesor. "Pueden ser inscripciones, marcas o dibujos figurativos. Si hablamos de la época romana, los más famosos son los aparecidos en los muros de Pompeya. En España, la mayoría de los romanos han aparecido sobre cerámica. En paredes de casas hay menos, pero también existen: los conjuntos con más grafitos son los de Baelo Claudia (Cádiz) y el ya mencionado de Santa Criz", aclara.