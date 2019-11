Somos promoverá una declaración institucional contra la proliferación de las casas de apuestas

Según han señalado, en la pasada Comisión de Educación, Cultura, Salud Pública y Consumo, donde el grupo municipal preguntó por las medidas que iban a tomar en esta materia, la edil de Educación y Salud Pública Yolanda Vidal "se contentó con decir que no se podía 'calificar como grave problema' esta nueva adicción comparándola con el consumo de alcohol y admitió que no van a hacer nada más allá de charlas orientativas dirigidas a menores", ha señalado la concejal Anabel Santiago.

Estas afirmaciones procedentes precisamente de la responsable de Educación y Salud Pública "ponen de manifiesto la falta de preocupación e interés del bipartito por la juventud", ha señalado. Para Somos esta postura del bipartito es sintomática "del alejamiento de la realidad del equipo de Gobierno".

"Sus declaraciones delatan que no son capaces de ver más allá del Centro Asturiano o la calle Uría pero, les guste o no, los barrios de Oviedo existen y su obligación es escucharles y atender a demandas más que lógicas como frenar la proliferación de las casas de apuestas. Estamos ante un claro ejemplo en el que la ciudadanía va por delante de la Administración aunque PP y C's no se enteran o no se quieren enterar", ha afirmado Santiago.

Por todo ello, Somos Oviedo presentará al próximo Pleno una propuesta de declaración institucional con la que hará un llamamiento al resto de fuerzas municipales a unirse en torno a la lucha contra la proliferación en casas de apuestas.