Scooter Braun, el exmánager de Taylor Swift, responde a la artista: "Estamos incitando a cosas horribles"

Este domingo va a ser un día inolvidable en la vida de Taylor Swift. ¿Cómo dudarlo? Será la gala de los American Music Awards en la que no solo puede batir un récord que pertenece a Michael Jackson sino que en ella será coronada como Artista de la Década, ni más ni menos. Pero también, y sin embargo, va a ser un día movido por culpa de su exmánagers.

Porque menuda polémica se ha montado desde que la artista decidiese hablar y mandar un comunicado en Twitter explicando que Scooter Braun y Scott Borchetta, los actuales dueños de los derechos de sus canciones, no le dejaban que cantase las canciones de sus primeros discos debido a su "control tiránico", así como que estaba siendo amenazada y que estaban torpedeando el documental que está haciendo de ella Netflix. Ella sí tiene los derechos de las composiciones y de las letras.

Tras todo aquello, que trajo mucha cola en redes sobre amistades que sí se han pronunciado a favor de Taylor (como Selena Gomez) como las que no (Shawn Mendes, a quien le critican que Swift se lo diese todo y él no diga nada), por fin habló uno de los protagonistas, Braun.

"La bondad es la única respuesta", escribió en una imagen de Instagram, acompañado de "palabras con las que convivir", en una clara alusión a la cantante de Shake it off o Look what you make me do que no sentó nada bien a sus seguidores, que no le perdonan que se quedase con los derechos de sus canciones, y continuaron, según el medio The Verge, con el doxing: "práctica de investigación, recopilación y difusión [en redes sociales] de información sobre una persona que fue específicamente seleccionada con un objetivo concreto o como una venganza".

Para ponernos en contexto: Borchetta, propietario de la discográfica Big Machine, y Braun, conocidísimo representante de estrellas como Justin Bieber, son los responsables de aquel tremendo enfado de la artista debido a que le arrebataron los derechos de sus canciones y por los que ha anunciado que volverá a grabar sus seis primeros discos al completo en noviembre de 2020 (su séptimo disco, que sacó en agosto, lo publicó con Republic Records, que forma parte de Universal Music Group).

Finalmente han accedido a que Taylor Swift cante sus canciones en el show, pero para los fans no ha sido suficiente y Braun ha hablado durante la conferencia 2019 State of the Entertainment Industry que ha organizado The Hollywood Chamber.

"No he hablado de esto en seis meses. Ni una vez. Y es difícil", ha dicho. "Es difícil porque, cuando se dicen muchas cosas y hay tantas opiniones diferentes pero los protagonistas no hemos tenido la oportunidad de hablar entre nosotros, hay mucha confusión", ha continuado.

"Ahora mismo, estamos en un momento que da miedo porque la gente habla mucho y luego hay personas que quizá no tengan la mentalidad adecuada y hagan cosas horribles. Y estamos incitando a que sucedan cosas así si continuamos manteniendo estas discusiones en público", ha afirmado Braun, que ha tenido que cerrar las presiones de los seguidores de la artista.

"Creo que estos problemas pueden ser discutidos a puerta cerrada y ser solucionados fácilmente. Es algo que he querido hacer durante los últimos seis meses. Simplemente creo que se nos ha ido de las manos", ha asegurado.

Braun ha explicado que todo han sido malentendidos porque, como en el documento que ha sacado Big Machine a colación, se aprueba la distribución del audio y del vídeo de la futura actuación de Taylor en los AMAs, pero no la actuación en sí misma, que la empresa no tiene potestad de impedir.

"Vivimos en una era de división tóxica y la gente cree que las redes sociales son el lugar apropiado para desahogarse contra los demás y no mantener conversaciones. No me gusta que lo hagan los políticos. No me gusta que nadie lo haga", ha opinado el representante, a quien no le importa que no pronunciarse en redes sociales le convierta en "el malo".

"Es importante que entiendas el enorme peso que tienen tus palabras"

"Entonces seré el malo más tiempo, pero no voy a participar en esto. Lo que sí diré es que creo que la gente necesita comunicarse porque cuando la gente es capaz de comunicarse, creo que las cosas se solucionan", ha sentenciado.

"Es difícil porque puedo lidiar con estas cosas con mucha facilidad", comentaba después de asegurar que gracias a esto sabe quién está de su lado en la industria y quién no, "pero cuando llega un punto en el que hay amenazas de muerte y llamadas a oficinas y personas siendo amenazadas... se ha ido de las manos".

Sin embargo, las redes han criticado que, después de estas palabras, él mismo se ha desdicho y apenas unas horas después subía a las stories de su Instagram finalmente un larguísimo texto en el que se muestra "decepcionado" con Taylor y sube capturas de las amenazas de muerte que le han proferido a él y a su familia.

"Llegué a mi casa esta noche y me contó mi esposa que recibió una llamada telefónica amenazando la seguridad de nuestros hijos. No voy a entrar en detalles sobre esta última semana. He estado desconcertado", escribe.

"Al pensar en mi esposa y mis hijos, en mi equipo y sus familias, he pasado por una serie de emociones sobre cómo lidiar con esto. Escribo esto ahora solo después de respirar profundamente y de mucha reflexión. Estoy seguro de que no hay ninguna situación en la que merezca la pena poner en riesgo la seguridad de nadie", continúa.

"Asumo que esta no era tu intención pero es importante que entiendas el enorme peso que tienen tus palabras y cómo tu mensaje puede ser interpretado de muchas maneras. [...] Estoy abierto a TODAS las posibilidades. Mis intentos y llamadas para tener una discusión abierta con usted en los últimos 6 meses han sido rechazados. Mientras que algunos del equipo y muchos de nuestros amigos mutuos han tratado de llevarnos a la mesa, ninguno ha tenido suerte. Casi parece que no tienes interés en resolver el conflicto", finaliza.

Esto no se ha acabado ahí, porque las redes se han volcado aún más con Taylor Swift y se han encargado de recordarle a Braun que él mismo apoyo el tuiteo masivo y cercano al deseo de muerte de Taylor Swift.

OmG yOuR Fans are ThrEAtEniNg Me, boo hoo



Can he stop playing the victim as if his fans haven't been doing that to Taylor for years? 🙄🙄🙄 pic.twitter.com/A0SLnAOGvB — ɑвrєŋє✿🏹🇳🇬 (@needybbutera) November 22, 2019

Asimismo se ha vuelto a hacer viral para contestar a lo que está haciendo Braun una frase de Rihanna en diciembre de 2012: "Never underestimate a man's ability to make you feel guilty for his mistakes" ("Nunca subestimes la capacidad de un hombre de hacerte sentir culpable por sus errores").