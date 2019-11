ANDALUCÍA.-Sevilla.- El PP califica de "muy deficiente" la inversión del Ayuntamiento en la reparación de calles

En un comunicado, la concejal popular Ana Jáuregui asegura que la última modificación presupuestaria del Gobierno local contempla una inversión de 649.726 euros en la reparación de calles de la ciudad, una cantidad que "roza la ridiculez y no satisface las necesidades que tiene una ciudad cuyo pavimento y entorno urbano está degradándose por momentos".

Además, afirma que la inversión anunciada por el Ayuntamiento "sólo contempla" la reparación de determinados tramos, "ni siquiera, calles completas", en cinco distritos, quedando el resto "a merced del abandono del alcalde, Juan Espadas (PSOE).

La popular ahonda en que el Partido Popular presentó documentación enumerando destrozos en la solería y acerados, deterioros en el asfalto, alcorques vacíos y convertidos en escombreras, pasos de cebra borrados e invisibles, desperfectos en conjunto que dejan "una vía pública peligrosa y un entorno urbano impropio de la capital de Andalucía". "Y la respuesta del gobierno es un plan insuficiente, con muy poca ambición y una nula vocación de solucionar los problemas que se encuentran los ciudadanos cuando salen a la calle", añade.

"Este alcalde lleva cuatro años y cuatro meses gestionando la ciudad de Sevilla y el estado de degradación de nuestras calles no se soluciona con una inversión tan escasa, dejando a la mayoría de los distritos fuera de sus planes", incide la concejal, que considera que estos planes "dejan fuera los numerosos obstáculos y barreras arquitectónicas" que en todos los distritos de la ciudad encuentran las personas con movilidad reducida.

"Rebajes no accesibles, calles no adaptadas, pasos de peatones sin rebajes, aceras intransitables, obras y paradas de autobuses no adaptadas que quedan fuera de los planes del Gobierno", remarca.

"Nos preocupan las personas con movilidad reducida, los mayores, los peatones, los motoristas que encuentran verdaderos cráteres en el asfalto y mucho tememos que la situación irá a peor en los próximos meses", concluye la popular.