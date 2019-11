Amefmur premia a Arom (Premio Herentia), La Niña del Sur (Familia Empresaria) y a Juan Monreal (Mención de Honor)

Arom (Premio Herentia), La Niña del Sur (Familia Empresaria) y Juan Monreal (Mención de Honor) han sido los galardonados en esta XXIII edición que vuelve a poner de manifiesto la importancia que las empresas familiares tienen en el desarrollo social y económico de la Región de Murcia.

José María Tortosa, presidente de Amefmur, abrió la gala y explicó que la celebración del congreso nacional en la Región de Murcia "ha sido fundamental para trasladar que las empresas familiares murcianas tenemos un peso indiscutible en la economía regional y también para coger perspectiva y empezar a crear nuestro propio futuro. Nosotros lo tenemos muy claro y necesitamos que también lo tengan muy claro las instituciones, con nuestro nuevo gobierno de España a la cabeza".

Además, señaló que "vivimos días de incertidumbre, a la espera de la formación de un nuevo gobierno. Creo que todos preferimos una solución más moderada que sirva para impulsar el crecimiento y el empleo, apoyando la bajada de impuestos y apostando por eliminar rigideces. Creemos que este tiene que ser el camino, porque no es fácil emprender, no es fácil consolidar un proyecto y no es fácil ser empresario".

En su intervención destacó, además, el apoyo que para que Murcia pudiera acoger ese congreso la asociación ha recibido de las administraciones (Gobierno regional y Ayuntamiento) y quiso mostrar el agradecimiento de todas las empresas familiares entregándoles a ambas instituciones el obsequio distinción de Amefmur para este tipo reconocimientos.

Al acto asistieron más de 400 invitados, entre ellos, el presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, el alcalde de Murcia, José Ballesta, la consejera de Empresa, Industria y Portavocía, Ana Martínez, el consejero de Presidencia y Hacienda, Javier Celdrán, el presidente de CROEM, José María Albarracín, el presidente de honor de AMEFMUR, Tomás Fuertes, el presidente de la Asamblea Regional, Alberto Castillo, el delegado del Gobierno, Francisco Jiménez, o los rectores de UMU, la UPCT, la UCAM, los presidentes de las Cámaras de Comercio de Cartagena y Murcia así como diferentes presidentes y representantes de diferentes asociaciones.

Con sus premios, Amefmur pone en valor la contribución que realizan las empresas familiares y que las convierte en un ejemplo de compromiso, responsabilidad, sostenibilidad y calidad. Estos fueron algunos de los valores que el jurado tuvo en cuenta para conceder a Arom el premio Herentia.

José María Tortosa y Fernando López Miras entregaron el galardón a José López, fundador, que lo recibió acompañado de sus cuatro hijos, Antonio, Ana, María Concepción y José Felipe, ya incorporados todos ellos a la gestión de la compañía.

Arom cuenta con más de 47 años de experiencia en la investigación, producción y comercialización de cosméticos, perfumes, productos de aseo, de limpieza, ambientadores e insecticidas, así como productos sanitarios o paramédicos que ya están presentes en más de 50 países.

Por su parte, han sido elegidos como familia empresaria del año los impulsores de La Niña del Sur. Ana Martínez Vidal, consejera de Empresa, Industria y Portavocía, entregó el premio a Juan Antonio Baños y sus cuatro hijos Juan Antonio, Jesús, José y Fulgencio. Esta compañía trabaja, desde hace más de 30 años, en la elaboración de diferentes productos de alimentación que comercializa dentro y fuera de España.

Por último, Amefmur concedió su mención de honor a Juan Monreal. Ex rector de la UMU y ex director de la Cátedra de Empresa Familiar, su trayectoria profesional ha estado siempre muy vinculada a este colectivo, contribuyendo desde sus diferentes responsabilidades a su desarrollo. José María Albarracín, presidente de CROEM, y Tomás Fuertes fueron los encargados de entregarle esta distinción.