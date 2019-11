Cs descarta que pactar con PSOE en capitales haya pasado factura y apunta que su caída es C-LM es similar a la nacional

En una entrevista con Europa Press, ha abundado en que también hay pactos de gobernabilidad en otros ayuntamientos con el PP, como en el caso de Almansa o incluso Carranque, donde se gobierna en coalición.

En esta línea, ha insistido en que "pueblo a pueblo" se pueden hacer distintas lecturas tanto de los pactos como de su repercusión, pero en todo caso, según Muñoz, "no se puede atribuir" la caída de Cs a los pactos con el PSOE.

PENDIENTES DEL CALENDARIO NACIONAL

Muñoz Zapata no ha querido anticiparse a por dónde irán los cambios orgánicos en el partido en el plano nacional, tras la marcha de su líder, Albert Rivera. El calendario marca ahora que el 30 de noviembre se reunirá el Consejo General que nombrará a una gestora para que dirija el partido hasta la celebración de la V Asamblea nacional, "que no será antes del 10 de marzo".

En esa cita tocará "aprobar estrategia, revisar el documento de valores del partido y elegir Presidencia", tras lo que se renovará Ejecutiva y se nombrarán unos nuevos estatutos.

Por ello, ha pedido esperar a cumplir etapas antes de anticiparse a qué puede pasar en Castilla-La Mancha. "Ahora mismo, estamos más preocupados de lo que ocurre en la política de Castilla-La Mancha y en los presupuestos de 2020. Luego dejaremos que los estatutos se apliquen poco a poco".

'C-LM SUMA' PRETENDÍA "BLANQUEAR" AL PP

El dirigente de la formación naranja también ha hablado de la propuesta del PP para presentarse sumando fuerzas bajo la marca 'Castilla-La Mancha Suma', una estrategia que a su juicio pretendía "blanquear" a un Partido Popular "emponzoñado" por la corrupción.

Además, ha abundado en que esa suma de fuerzas se ha demostrado "inútil" en otros territorios donde la marca no ha conseguido sacar al PSOE del Gobierno.

"Por lo tanto, esta fórmula fue siempre un intento del PP de limpiar su marca, que está demasiado manchada por la corrupción", ha afirmado. "No hemos visto que fuera algo efectivo y no nos vamos a sumar a un proyecto así, aunque compartamos cosas".

EL PP "TAMPOCO TIENE LIDERAZGO"

Ante las continuas críticas del Partido Popular por la teórica ausencia de liderazgo de Cs en la región, Muñoz ha rebatido esos argumentos con el mismo argumento, ya que, en su opinión, "en ocasiones, cuando hay que llegar a acuerdos en las Cortes, también es complicado identificar con quién hay que parlamentar" en las filas 'populares'.

Aún así, ha apuntado que en Cs, más allá de un liderazgo, "lo que está claro es que sí hay un equipo que marca el paso y la estrategia a seguir", un equipo que "lo decide todo".

"En Cs no hay cargos, hay encargos. Nos guiamos por lo que hacemos y no por lo que somos. Y tanto Paco Núñez como el resto de parlamentarios del PP tienen el teléfono de Cs y sabe a quién dirigirse, como ya han hecho", ha agregado.

Para el diputado toledano, el PP "ha cometido el error de hacer oposición a la oposición desde el primer día", mientras que Cs "tiene muy claro su papel en las Cortes, que es hacer una oposición constructiva y responsable al Gobierno de Castilla-La Mancha".

Esa es, ha insistido, la tarea de la oposición, y no caer en "un juego de niños" del que Cs no es partícipe. "Si quieren insistir que sigan, pero no deberían confundir al adversario con el enemigo".

En la misma línea, ha reparado en que Cs y PP tienen "algunas posturas en común" pero también "muchas diferencias". Como ejemplo, ha criticado que los 'populares' enmendaran a la totalidad los presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2020 "a las dos horas de presentarse el proyecto, mientras que la formación naranja -que también enmendó las cuentas- "estudió las 4.000 páginas del proyecto durante diez días antes de presentar una alternativa".