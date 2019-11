Santander amplía un año más el proyecto piloto para el pago con tarjeta sin contacto en el TUS

El objetivo es incrementar el número de autobuses en el que estará disponible esta tecnología, con el fin de superar el 10% de los pagos de billete sencillo para el verano de 2020 mediante pagos electrónicos, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

La alcaldesa, Gema Igual, ha destacado la "gran aceptación" que ha tenido este proyecto, con el que los pagos mediante tarjetas bancarias "suponen ya más del 4,5% de los pagos de billete sencillo en los autobuses", "teniendo en cuenta que solo está implantado en la mitad de las líneas de la ciudad", alcanzando la mayor tasa de utilización durante los meses de julio y agosto y coincidiendo con el periodo vacacional.

Acompañada de Miguel Garmiño, Executive Vice President for Global Cities de Mastercard y de Ruben Justel, director general en Santander España Merchant Services (la filial de Banco Santander que gestiona los pagos electrónicos de la entidad), Igual ha agradecido el esfuerzo de ambas entidades para la puesta en marcha de esta iniciativa de colaboración público privada hace ahora casi un año.

Con la extensión del proyecto, el TUS podrá continuar reduciendo el manejo de dinero en efectivo a bordo de sus autobuses, a la vez que evolucionará hacia una experiencia digitalizada de movilidad, simplificando procesos y haciéndolos más eficientes y cómodos, tanto para trabajadores como para usuarios.

A nivel operativo, "se conseguirá continuar mejorando la eficiencia del servicio y la velocidad comercial de los autobuses, redundando todo ello en una mayor comodidad para los usuarios ocasionales y visitantes que utilizan los transportes urbanos de Santander", ha apuntado.

De esta forma, desde su implantación, se ha permitido que tenga lugar el acceso al transporte y el pago del servicio en un solo gesto, liberando, además, al conductor de la tarea del cobro, "lo cual le permite poner toda su atención en lo que es verdaderamente esencial en su función: la conducción", apostilla la alcaldesa.

Además, esta iniciativa supone "un paso más" en la apuesta de Santander "por fomentar la movilidad sostenible en la ciudad, promocionando el transporte público y haciéndolo cada vez más accesible", añade.

La colaboración público-privada entre el Ayuntamiento de Santander, Banco Santander y Mastercard es la que ha permitido desarrollar esta iniciativa, que materializa un objetivo común de las tres entidades: el impulso de las ciudades inteligentes a través de espacios y servicios más eficientes, sostenibles e inclusivos para todas las personas.

De este modo, Santander continúa estando a la vanguardia en servicios digitales en el transporte urbano al continuar incluyendo este método de pago y ofrecer mejores prestaciones a los usuarios.

A futuro, una vez acabado el piloto, y coincidiendo con la puesta en servicio de la tarjeta ciudadana que se desarrollará en el marco de la iniciativa Santander Smart Citizen, este servicio se prevé extender a toda la flota de los vehículos.

El proyecto comenzó a implantarse en Santander en diciembre de 2018, gracias al trabajo conjunto de Mastercard y Santander España Merchant Services y el TUS, en el que gracias a la incorporación de los nuevos sistemas de pago, los usuarios del transporte público pueden realizar el pago electrónico del billete sencillo en los autobuses de la ciudad, sin necesidad de llevar efectivo.

Desde entonces, el piloto -que comenzó de manera experimental en los autobuses municipales de las líneas 1 (PCTCAN-Arsenio Odriozola) y Central y Central (Sardinero-Valdecilla)-, se ha extendido a otras líneas periféricas de la ciudad, como son la línea 2 (Corban-Consuelo Bergés), 17 Plaza de Estaciones-Ciriego), 18 (Puertochico-Monte), 19 (Estaciones-R.

López Aranda), 20 (Estaciones-Repuente), 23 (Estaciones-PCTCAN) y también a las tres líneas nocturnas.

La tecnología que ha sido implantada en 35 autobuses urbanos permite que ciudadanos y visitantes puedan hacer uso de servicios de pago electrónico mediante tarjeta financiera sin contactos EMV y dispositivos móviles para abonar el billete sencillo (1,30 euros), incluyendo así mismo que los usuarios puedan realizar transbordos en el plazo de una hora entre autobuses de cualquiera de las líneas que forman parte del proyecto piloto.

Hasta el comienzo de este piloto, los medios de pago existentes en los Transportes Urbanos de Santander eran el uso de dinero en efectivo (con un billete de un máximo de 5 euros) y el pago a través de la tarjeta sin contactos recargable a través de la red de recargas existente en la ciudad, lo que en ocasiones supone una incomodidad para personas que no disponen de disponible en efectivo o no son usuarios de la tarjeta del TUS o no tienen saldo en la misma.

Gracias al piloto desarrollado, tanto residentes como turistas pueden hacer uso de los autobuses urbanos sin necesidad de utilizar efectivo, pudiendo utilizar cualquier tarjeta bancaria sin contactos EMV o dispositivo móvil, de forma que se amplían las facilidades y se mejora la comodidad para los viajeros a la hora de utilizar el transporte público.