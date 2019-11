ANDALUCÍA.-Granada.- El Ayuntamiento reforzará las medidas para las personas sin hogar ante la llegada del frío

En declaraciones a Europa Press, el concejal de Hacienda, Deporte, Informática, Derechos Sociales, Familia, Infancia, Igualdad y Accesibilidad de Granada, José Antonio Huertas, ha asegurado que se implantarán "las medidas extraordinarias" el 21 de diciembre, coincidiendo con la llegada del invierno.

"Es cierto que en Granada hace frío desde mucho antes, pero nuestro plan de 'sinhogarismo' no solo trabaja en esta época del año, sino durante 365 días", ha comentado el concejal municipal.

Las actividades que el Consistorio realiza en esta materia, además de verse reforzadas de cara a la llegada de la época de temperaturas más bajas, previstas para el periodo que abarca entre el 21 de diciembre y el 31 de marzo, recibirá un impulso tanto de plazas como de financiación.

Actualmente, el Ayuntamiento de Granada trabaja con un programa de 'sinhogarismo' para darle albergue a mujeres y niños, un servicio concertado con una asociación sin ánimo de lucro. Además, también dispone de un albergue para hombres, que aumentará sus plazas con la llegada de la época de frío.

Además, el Consistorio trabaja junto a la Fundación Rise y a la Asociación Provivienda para ofrecer dos programas de viviendas comunitarias y dar albergue en pisos adaptados a gente que no tiene posibilidades.

A estas hay que sumar las plazas para pernoctar del Centro Nocturno de Alta Tolerancia, que tal y como ha indicado el concejal del Grupo Municipal de Ciudadanos cuenta en la actualidad con capacidad para 45 personas.

Este centro trata de dar cobertura a personas sin hogar y en situación de grave exclusión que, durante los meses de invierno, ven resentida considerablemente su situación social y de salud, hasta el punto de correr peligro por no tener un lugar donde resguardarse de las inclemencias climáticas.

DIRIGIDO PRINCIPALMENTE A PERSONAS CON ADICCIONES

Gestionado por la Fundación Atenea y ubicado en la calle Arandas, funciona durante todo el invierno y atiende principalmente a personas con problemas de adicciones. Este proyecto se puso en marcha hace tres años para dar a sus usuarios, según el Ayuntamiento, "un mínimo de calidad de vida".

Cuenta con una sala de descanso para ocho personas, y proporciona bebida caliente y alimento sólido, duchas, toallas, productos de higiene personal, y atención profesional debido a los problemas de orden psicológico y social que suelen tener estos ciudadanos.

Además, el Ayuntamiento mantiene este invierno el contrato con la Asociación Edicoma para dar servicio de estancia diurna y desayuno para personas sin hogar y menores en sus instalaciones. El año pasado estuvo disponible de lunes a sábados, entre las 8,00 y las 10,00 horas, desde el nueve de enero al 22 de marzo, y atendió a un máximo de 70 personas cada día.

Por otra parte, en las calles de Granada trabaja la unidad móvil de atención y acercamiento a las personas sin hogar, un servicio concertado con la Cruz Roja granadina y que provee de ayuda y abrigo a las personas sin hogar que pernoctan en las calles de la capital.

Según Huertas, con la ola de frío, este vehículo y sus profesionales saldrán más a atender a estas personas. Su horario habitual de noches de jueves a domingo se ampliará, desplazándose por la ciudad y ofreciendo café, mantas y cena en los casos necesarios.

"La semana que viene se especificarán y se detallarán todas las actuaciones que tiene activados el Ayuntamiento de Granada en el Área de Derechos Sociales, y además expondremos las medidaS extraordinarias respecto a la ola de frío", ha asegurado el concejal.

Según Huertas, muchos de los atendidos en estos centros son habituales, aunque no siempre aparecen en los albergues concertados. "Son gente sin hogar que están en movimiento y migran, por lo que hay algunos más habituales y otros que llegan a Granada".

Además de las actuaciones para la temporada invernal, el concejal ha destacado el "amplio programa social" que el Consistorio Local realiza para las personas sin hogar de la capital de Granada.

"La idea no es solo acogerlos, sino prestarles ayuda social de psicólogos y de trabajadores sociales. Estas personas son derivadas de los servicios municipales de ayuda social, en los que son tratados y se desplazan a los albergues sociales", ha explicado Huertas.

El edil ha finalizado señalando que el objetivo del Ayuntamiento de Granada es "darles una salida" a estas personas. "Valoramos su situación, vemos si hay problemáticas de drogodependencias, adicciones o mentales e ir dándoles la oportunidad de salir de esta situación".

El año pasado, el gobierno local del PSOE habilitó 50 plazas extra para pernocta durante el invierno, con la activación de recursos como el Centro Nocturno de Alta Tolerancia, a lo que sumó el programa para alojamiento de emergencia en hostales y pensiones.

Todas estas plazas, además de las ofrecidas por organizaciones como Cáritas o la Casa Madre de Dios, sumaron un total de 150 para pernocta, dispuesta entre las 20,00 y las 8,00 horas.

Según comentó entonces la ex concejal de Derechos Sociales de Granada, Jemi Sánchez, el programa de alojamiento de emergencia en hostales y pensiones "no es lo idóneo" pero es útil para casos como el de personas que están en la calle y llegan a la ciudad un sábado de madrugada y no pueden ser atendidas hasta el lunes.