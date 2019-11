Consultar el horóscopo de hoy: sábado 23 de noviembre de 2019 | ¿Qué día te espera?

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el sábado 23 de noviembre de 2019. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Hay algunos temas que hoy vas a querer poner sobre el tapete con un jefe. Le harás ver lo injusto de una situación que te está perjudicando porque los demás sacan más beneficios o vacaciones que tu. Antes de enfrentarte, planifica una estrategia y unos argumentos sólidos.

Hoy dejas de lado todo lo que significa trabajo porque son tus actividades particulares lo que más te interesa. Quizá te plantees visitar a una persona que vive lejos o que sabes está un poco aislada o sola. Será una estupenda manera de empatizar con los demás.

Puedes despertar cierta preocupación en tu pareja si mantienes contacto con alguien que fue tu pareja en el pasado y que ahora vuelve en plan amistad. Deja bien claro cuál es el terreno en el que te mueves con ambos, para no provocar conflictos.

Si recuperas la fe en ti mismo y te mantienes en calma, respirando hondo y dejando que todo fluya con naturalidad, las cosas no te van a fallar; al contrario, saldrás de un pequeño traspiés o de un error que has cometido y que estás a tiempo de reparar.

Será una jornada muy entretenida y amable para ti porque alguien te invita a una fiesta, quizá un cumpleaños, que te hace encontrarte con gente muy diversa. No tardarás en ser el centro de la reunión y en pasar un rato muy divertido con alguien especial.

Empiezas a hacer planes navideños, aunque falta aún un tiempo, pero te gusta mucho el orden y planificar todo con mucha antelación. Tendrás que establecer una estrategia para convencer a una persona de la familia para que colabore en ese plan, ya que no le apetece nada.

Físicamente, te apetece hoy darte una buena sesión de deporte o disfrutar de un spa que libere las tensiones y que sirva, además, para reconectar con tu interior. Todas estas iniciativas que se te ocurren las puedes hacer con pareja, si tienes y si no, solo. No dejes de hacerlas en ningún caso.

Buscas refugio en tu pareja o en tus amigos porque a veces sientes que las fuerzas decaen y que no te apetece enfrentarte a todo lo que tienes que hacer. Hoy debes darte un respiro, perdonarte a ti mismo cualquier tropiezo y descansar todo lo que puedas.

Sigues disfrutando de muchas actividades hoy en las que te sientes protagonista y es que cuando llega tu época del año te apetece brillar como una estrella. No cuentes el paso del tiempo, sólo vive el presente y disfruta de cada instante.

No cambies de planes constantemente porque eso va a poner de mal humor a tu pareja o algún amigo o amiga que está esperando por ti para hacer los suyos. Si no lo tienes claro, deja que los demás organicen el ocio, pero no pongas pegas después.

Estarás hoy muy soñador, receptivo y con los sentidos muy a flor de piel. Esto hará quizá que también le des demasiada importancia a las palabras o los gestos de alguien que no tiene demasiado que ver contigo, así que ten cuidado para no exagerar la situación.

Recibes un watsup o una llamada que te desconcierta un poco porque cambia tus planes para la semana que viene. Tendrás que reorganizar la agenda, pero considera que todo sucede por algo y que no necesariamente es negativo. Esto te favorecerá.

