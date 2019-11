Más de 470 establecimientos turísticos de CyL favorecen el turismo a las personas con discapacidad

La organización, que promociona el turismo accesible en un expositor junto a otras asociaciones en la Feria Internacional de Turismo de Interior (Intur), ha analizado las condiciones de estos locales, que para incluirse en esta aplicación deben cumplir criterios como tener estacionamientos reservados para PMR, accesos sin desniveles, aseos y habitaciones adaptadas, piscinas con grúa, personal con conocimientos de Lengua de Signos, información en braille o admisión de perros de asistencia, entre otros.

"Dado que no hay nada cien por cien accesible, nuestro método es descriptivo, es decir, no decimos si un sitio es accesible o no, sino que contamos sus condiciones de accesibilidad: si la puerta es accesible decimos que mide 80 centímetros de ancho y así la persona en silla de ruedas puede valorar si con su silla es accesible para él o no", ha explicado a Europa Press María Hernández, de Predif CyL.

Así, la aplicación facilita el turismo para personas con discapacidad, que pueden localizar establecimientos adaptados y planificar sus viajes, al tiempo que informa a las empresas y administraciones de cómo pueden obtener el sello TUR4All, que permite también promocionar el establecimiento en cuestión como un punto "socialmente responsable".

Del total de 473 establecimientos con condiciones de accesibilidad de la Comunidad, 182 son alojamientos, 77 monumentos y 110 establecimientos de restauración como bares, cafeterías o bodegas, si bien se han analizado y cumplen algunos de los criterios también oficinas de turismo, museos, centros culturales, ferias, espacios naturales, transportes o comercios.

Respecto a las "tres categorías principales", Segovia es la provincia que cuenta con más alojamientos con condiciones de accesibilidad, con 89; mientras Burgos es la mejor situada en el número de monumentos, con 26, y Valladolid tiene la cifra superior de establecimientos hosteleros adaptados, con 33, según los datos de la aplicación de Predif.

En Castilla y León la plataforma también ha creado otras iniciativas que recopilan puntos accesibles, como una guía de experiencias urbanas, de rutas del vino y del Camino de Santiago, como ha subrayado Hernández.

VIAJES Y LECTURA FÁCIL

En el expositor de Predif en Intur, también se promociona el servicio integral de asistencia personal, que en el marco de la Ley de Dependencia, facilita a las personas en esta situación un asistente que le ayude a llevar una vida "cotidiana", "autónoma" y "activa".

Esto se puede trasladar también al ámbito turístico, pues como ha resaltado Pilar Cárdaba, de Predif CyL, las personas con discapacidad pueden solicitar un asistente para poder realizar un viaje en solitario. "No solo es la idea de que una persona vaya a tu casa a ayudar, sino que también puede aplicarse a viajes, así se refuerza la vida independiente", ha aseverado.

En el mismo espacio se informa sobre los puntos turísticos de la Comunidad que disponen de herramientas de lectura fácil, una iniciativa de Plena Inclusión para que todas las personas, y en especial las que tienen discapacidad intelectual o mayores, puedan acceder a la información de museos, monumentos o castillos sin problema.

Una quincena de espacios repartidos por las provincias de Ávila, León, Palencia, Salamanca, Segovia y Valladolid dispone de documentos fáciles de leer y entender.