Cuál es el momento para cazar un billete de avión barato para esta Navidad

Elegir el día en el que vas a viajar en avión te puede suponer un ahorro. Airlines Reporting Corporation (ARC) y Expedia Group han elaborado el informe Travel Pricing Outlook in 2019, que puede resultar de mucha utilidad para elegir vuelos para las próximas vacaciones navideñas, recoge ABC.

1. Ser flexible en fechas y destino. Según el informe, escoger días de inicio y fin de viaje que no coincidan en fin de semana pueden abaratar el billete de avión. Algo parecido ocurre con el destino, ya que si está poco demandado, el viaje será más barato.

2. Iniciar el viaje un jueves o viernes. Según el informe, eligiendo vuelos que salgan viernes o jueves podemos ahorrar un 10% en las tarifas aéreas. Además, evitemos los vuelos los domingos, porque son el día más caro. Los viajes de ida y vuelta que abarcan un sábado en medio suelen ser más baratos.

3. Reservar hasta tres semanas antes. Los expertos recomiendan reservar con tres semanas de antelación, porque así evitamos subidas de última hora. Influye hasta el día que compras los billetes: si lo haces un domingo puedes ahorrar hasta un 36% y cuando más caro es, los jueves y los viernes.

4. Cuidado con los extras. Con las líneas de bajo coste, es importante tener cuidado los pluses de equipaje, elección de asientos, medio de pago o anulación de reservas, porque pueden convertir un vuelo low cost en algo mucho más caro.

5. Vuelos con ciudad oculta. A veces es más barato viajar a destinos en los que se aprovechan escalas en vez de viajar de forma directa. Algunos viajeros optan por comprar un billete a un punto final con escala en la ciudad elegida por un precio más bajo. La aerolínea no puede cancelarte el vuelo de vuelta si no haces el de día o te bajas en la escala y no acabas el viaje.