La nova plaça de la Reina de València tindrà tendals, difusors d'aigua, un bosc urbà i zona infantil de jocs

La renovada i emblemàtica plaça de la Reina de València, el projecte de la qual s'ha aprovat aquest divendres en la Junta de Govern, serà accessible i tindrà zona verda. Comptarà amb tendals de diferents altures, difusors d'aigua per a la calor, un bosc urbà i una zona infantil de jocs, entre altres aspectes.

Així ho ha avançat el regidor de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi, en una roda de premsa en la qual ha explicat que el termini d'execució de l'obra serà de 12 mesos i compta amb un pressupost d'11.132.394,73 euros -6.952.003,16 euros per a la plaça i 4.780.391,57 per a l'aparcament subterrani-.

L'obra, que es desplegarà sobre una superfície total de 11.855 m2 de plaça i 8.934 m2 de pàrquing, es preveu començar prompte però no hi ha data. Prèviament s'ha d'aprovar el plec de licitació i valorar les ofertes per a executar els treballs.

Perspectiva frente a la catedral. Ayto. València

La nova plaça, tal com està dissenyada, pretén soterrar contenidors i generar llocs de joc per a xiquets. També es comptarà amb un bosc urbà en la zona en la qual actualment se situa l'entrada del pàrquing per a "omplir de verd la plaça i fer-la més saludable", ha explicat l'edil.

Així mateix, es comptarà amb tendals amb diferents altures i difusors d'aigua "per a donar ambient en els moments calorosos", ha dit. Hi haurà 30 espècies arbòries diferents i es passarà de 53 a 115 plantes aromàtiques. En total, es generaran 958 m2 d'arbustos i plantes.

Perspectiva frente al pórtico barroco de la catedral. Ayto. València

També hi haurà bancs adaptats i còmodes, dues fonts per a beure, quatre grups d’aparcabicis i una estació de Valenbisi. La plaça disposarà de 37 jardineres i 23 unitats de bancs jardineres. Tindrà quioscos, informació per al ciutadà, dos banys públics, una parada de taxi al carrer de la Mar i 12 unitats de parades de càrrega i descàrrega.

Grezzi ha explicat que es pretén així mateix integrar la plaça amb la bella porta de la catedral i l'espai en el qual hi havia una cripta. "S'alineen els elements, tant arbres com terrasses, per a tindre una visió completa de la porta. Era exigència de Patrimoni recuperar la memòria dels carrers abans de la creació de la plaça", ha dit.

En general, el tipus de material de paviment de la plaça serà d'alta de qualitat, de granit de 4-5 cm i antilliscant; i s'han previst futurs emplaçaments d'algunes activitats com el mercat de Nadal o la falla del 'Tio Pep'.

Perspectiva bajo los toldos. Ayto. València

L'aparcament, amb càrrega elèctrica

L'aparcament de la plaça de la Reina, que es va inaugurar en 1970, "necessitava" una remodelació, ha afirmat l'edil. En total, comptarà amb 224 places per a vehicles, sis de mobilitat reduïda, 52 per a motos, aparcabicis i punts de càrrega elèctrica.

L'explotació de l'aparcament, ha comentat, continuarà sent municipal. Preguntat per si es preveu que ho gestione l'EMT, ha dit que "s'haurà d'estudiar". "Quan acabe l'obra es faran les gestions pertinents per a veure quina és la gestió més adequada. En l'EMT estem acumulant molta experiència sobre la gestió d'infraestructures d'aquest tipus i estan donant molt bons resultats".