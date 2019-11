Fiscalia de València demanda la plataforma que va vendre entrades per al concert d'U2 per pràctiques abusives

El fiscal, en el seu escrit, al que ha tingut accés Europa Press, sol·licita la nul·litat i cessació de determinades pràctiques i clàusules, així com la condemna a implementar una sèrie de garanties i informacions als usuaris. S'interessa, així mateix, un termini màxim de tres mesos per a compliment de la sentència amb multes coercitives de 60.000 euros per a cada dia de retard. En cas de persistir en l'incompliment, es requereix la interrupció de la prestació del servici a Espanya.

La Fiscalia va obrir una investigació després de denúncies presentades per la Unió de Consumidors de València, l'Institut Gallec de Consum i de la Competència, així com per particulars que anaven a assistir al concert d'U2 a Madrid i a altres esdeveniments i que havien comprat entrades a través de la plataforma