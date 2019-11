El Consell Escolar Valencià presenta un informe per a lluitar contra el masclisme

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, amb motiu del Dia Internacional contra la Violència de Gènere que es commemora el pròxim dilluns 25 de novembre, anima els centres docents a emprendre activitats de conscienciació i lluita contra el masclisme i en favor de la igualtat.

Dins d’aquest marc, el Consell Escolar Valencià ha presentat l’informe ‘Masclismes quotidians, base de la violència contra les dones’ , que recull totes les dades de la campanya ‘Erre que erre, que erre (RqRqR). No pararem fins aconseguir la igualtat’.

L’informe, en la seua guia de recomanacions, aconsella potenciar processos i actuacions de conscienciació contra la violència cap a les dones que deriven en formacions tant de l’alumnat com de les seues famílies i també del professorat.

Es tracta d’un document elaborat pel Consell Escolar Valencià que remarca la importància de treballar transversalment i de manera generalitzada la coeducació, per a poder, des de tots els àmbits, ajudar a millorar la societat i arribar a una vertadera igualtat, la qual cosa suposa mantindre actives les línies de col·laboració i coordinació amb la resta d’administracions públiques, agents socials i mitjans de comunicació per fer-la efectiva.

Recomanacions

Aquesta obra coral recomana, entre moltes altres propostes d’acció, recollir en els documents institucionals del centre, com ara el Projecte educatiu de centre (PEC), el Pla d’acció tutorial (PAT) o el Pla d’actuació per a la millora (PAM), accions que afavorisquen el respecte a la diversitat, al cos i a la imatge de l’alumnat; revisar el Pla de convivència i coeducació del centre amb la participació de l’alumnat i les famílies, integrant en el pla les propostes acordades en les assemblees de classe i centre; i remarcar i posar en practica en les tutories, tallers i consell escolar habilitats de comunicació no sexista.

En l’informe es revela, a partir de les incidències registrades en l’Observatori per a la Convivència Escolar (PREVI), que un 4 % del total corresponen a violència contra les dones i un 5 % a abusos i agressions sexuals, aquesta última tipologia d’incidències ha disminuït lleugerament respecte a cursos anteriors.

L’informe de vora 90 pàgines integra la identificació de totes les dimensions -que n’han fet una suma de set- configuradores de la realitat del dia a dia de les nostres escoles; i també pretén oferir recomanacions per erradicar els masclismes quotidians que s’han identificat en aquests set àmbits.

Propostes

Les nombroses mesures aportades estan dirigides a tota la comunitat educativa: alumnat, professorat, famílies, altres agents de la comunitat educativa, Consell Escolar de Centre, entitats locals, Consell Escolar Municipal i Administració educativa. Es plantegen, però, classificades segons quins són els agents implicats, és a dir, els destinataris, en cada proposta. Així, pel que fa a la dimensió de la seguretat, entre altres propostes, s’esmenta la de realitzar formació especifica relacionada amb el foment de l’espai lliure de violència contra les dones adreçada a l’alumnat, famílies i professorat.

En la mateixa línia, el text incideix en la importància que es creen activitats de participació en què l’alumnat puga construir la seua identitat i en respecte les altres, així com la de teixir una xarxa de treball entre família i centre.

La presidenta del Consell Escolar Valencià, Encarna Cuenca Carrión, ha destacat en la presentació de l’informe “la necessitat d’analitzar la realitat del dia a dia de les nostres escoles que, de manera moltes vegades invisible, conformen l’escola com un entorn que produeix i reprodueix les diferències de gènere que apareixen a la societat”.

La doctora Rosa María Rodríguez Magda detalla en el pròleg de l’informe que quan parlem de coeducació sabem “que no es tracta de canviar el nostre comportament, sinó de modificar la percepció de la realitat i de nosaltres mateixos en aquesta, per a mirar d’una altra manera i veure més i millor, per a donar pas a relacions equipotents, respectuoses i cooperatives”.

Joc de cartes

A més a més, el Consell Escolar Valencià també ha presentat la ‘Baralla per la igualtat’, un joc de cartes que els centres docents es poden descarregar en el web d’aquesta institució. L’objectiu de la iniciativa és treballar amb l’alumnat la identificació dels masclismes quotidians que ens envolten jugant al joc ‘Descarta’t dels masclismes’.

La baralla està composta per cartes amb comportaments masclistes com l’agressió cap a les dones, control del mòbil, el mite de l’amor romàntic, l’ocultació de les dones científiques… que es reparteixen entre els jugadors juntament amb comodins amb el símbol de la campanya ‘RqRqR’ que li dona a l’alumnat l’oportunitat d’aportar un valor positiu en favor de la igualtat per tal de descartar-se de la carta masclista que li ha tocat.

En aquest treball d’enfortir la igualtat i la coeducació a les aules, Educació de la Generalitat ha estat capdavantera en el fet de crear en el curs 2016-2017 la figura de la coordinadora o coordinador d’igualtat i convivència per tal de garantir l’impuls de la igualtat en tots els centres docents i imbricar la igualtat als projectes educatius de tots els àmbits.

A més, l’any passat es va aprovar el primer Pla director de coeducació “amb l’objectiu de donar un pas mes en la implementació d’actuacions educatives que acosten l’entorn educatiu a l’horitzó de la igualtat”, relata la directora general d’Inclusió Educativa, Raquel Andrés.

Els centres docents compromesos amb la igualtat poden fer arribar a la Direcció General d’Inclusió Educativa les actuacions que porten a terme contra la violència de gènere al correu igualtat@gva.es per tal de facilitar la seua difusió i reivindicació.

Acte de presentació de l’informe del Consell Escolar

En l’acte de presentació de l’informe s’ha visibilitzat el compromís adquirit pel Consell Escolar Valencià amb la lectura del ‘Decàleg per la igualtat’ i també han participat el Conservatori Professional de Música de València, l’escola de dansa Moments Art i les guanyadores del concurs Rap per la Igualtat.

Així mateix, s’han visionat els vídeos de promoció de la Mostra Internacional de Cinema Educatiu (MICE) en la categoria ‘RqRqR’, s’ha llegit el poemari ‘Un mismo viento’ d’Ana Noguera i el membre del Consell Escolar, Luis García Trapiello, i s’ha escoltat la composició ‘Em dic’, un cant a la igualtat elaborada expressament per a la campanya RqRqR per Mercé Claramunt i Diego.

L’informe ‘Masclismes quotidians, base de la violència contra les dones’ i la ‘Baralla per la igualtat’, es poden descarregar del web del Consell Escolar Valencià.