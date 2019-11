Antifrau pregunta al jutge per la investigació a Francis Puig per a decidir si tanca el seu expedient

Així figura en un escrit, datat el 13 de novembre i consultat per Europa Press, en el qual el director de l'Agencia Antifrau comunica que el passat 8 de setembre de 2018 i el 15 de maig de 2019 es van presentar davant aquest organisme denuncies relatives a "determinades irregularitats" comeses en el si de la Direcció general de Política Lingüística de la Conselleria d'Educació en la concessió de subvencions per al foment del valencià en els mitjans de comunicació.

Aquestes denúncies van motivar l'obertura de dos expedients en l'Agència. Els denunciants apuntaven a suposades irregularitats en la justificació de les ajudes atorgades des de la Conselleria en les anualitats 2015 a 2018.

Ara, Antifrau sol·licita informació al jutge després d'haver tingut coneixement que s'ha obert un procediment judicial sobre la qüestió. L'organisme de control que dirigeix Joan Llinares recorda que, segons la seua llei de creació, l'Agència "no té competències en les funcions i matèries que corresponen a l'autoritat judicial, el ministeri fiscal i la policia judicial, ni pot investigar els mateixos fets que han sigut objecte de les seues investigacions".

"En cas que l'autoritat judicial o el ministeri fiscal inicien un procediment per a determinar el relleu penal d'uns fets que constitueixen, al mateix temps, l'objecte d'actuació d'investigació de l'Agència, aquesta haurà d'interrompre les seues actuacions", afig la norma.

CAUSA COMPLEXA

Cal recordar que el Jutjat d'Instrucció número 4 de València ha declarat complexa la causa en la qual s'investiga Francisco Puig, responsable de les empreses Comunicació dels Ports i Mas Mut Produccions, i al director general de Política Lingüística, Rubén Trenzano, per les ajudes al valencià.

La causa va ser oberta per un possible delicte de malversació al maig de 2019 i part d'una querella interposada pel PP per les ajudes al foment del valencià concedides a mercantils que haurien rebut més de 400.000 euros en subvencions des del 2015 "sense cap tipus de control".

En concret, en la querella, firmada per la diputada 'popular' Eva Ortiz, se sol·licitava l'inici d'una investigació penal per a analitzar la documentació que acreditara la concessió a les empreses Comunicació dels Ports i Mas Mut Produccions de subvencions per al foment del valencià, en considerar que "no es complien els requisits exigits".

També es demanava investigar "les actuacions arbitràries dutes a terme per part de Rubén Trenzano i Francisco Puig, que podrien ser constitutives dels delictes de prevaricació, malversació de cabals públics i frau de subvencions".

Aquesta querella es va interposar inicialment en els jutjats de Vinaròs (Castelló) -ja que les empreses de Francisco Puig estan radicades en la localitat castellonenca de Morella- però es va arxivar en considerar que no tenien competència territorial. Posteriorment, es va presentar a València i va recaure en el Jutjat d'Instrucció número 4, que va traslladar de nou la qüestió a Vinaròs. Al final, el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) va acordar que havia de quedar-se la causa a València.