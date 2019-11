La Asociación de Periodistas Valencianos insta al Consell a crear más plazas de funcionarios para comunicación

La APPV ha defendido que la "existencia" de becarios desarrollando tareas propias de empleados públicos evidencia la falta de funcionarios para realizar este trabajo dentro de la administración".

Así se ha pronunciado después de que Inspección de Trabajo haya detectado "fraude de ley y abuso de derecho" en la situación de 28 becarios de Presidencia de la Generalitat Valenciana y haya resuelto que estas personas deban cotizar a la Seguridad Social como "trabajadores y trabajadoras" de la Administración, con posterior derecho a prestaciones por desempleo, la posibilidad de reclamar diferencias salariales e incluso demandas por despido cuando les comuniquen la finalización de la beca.

La APPV, en un comunicado, ha hecho hincapié en que la última convocatoria de oposiciones para Periodistas corresponde a la Oferta Pública de Empleo del 2017-2018-2019 y solo han salido seis plazas dentro del plan de estabilización profesional. "Es decir, plazas que en la actualidad están siendo ocupadas por interinos, algunos de los cuales llevan más de diez años en esta situación", ha criticado.

La anterior convocatoria de oposiciones para periodista tuvo lugar en el 2004 con 17 plazas y para buscar alguna oposición anterior habría que remontarse al 1991, ha añadido la entidad, antes de lamentar que desde el 2004 la Generalitat ha tardado 15 años en sacar nuevas plazas de periodista.

"Y cuando lo ha hecho, el gobierno del Botànic no ha aprovechado para cubrir las necesidades existentes de profesionales de la información", ha apostillado.

En este contexto, la Asociación Profesional de Periodistas Valencianos ha manifestado que "está a la espera de ver qué plazas se incluyen en la Oferta Pública de Empleo del 2020" y "espera" que el Consell "regularice la situación de una cantidad exagerada de profesionales que trabajan en la administración de forma precaria".

Por ello, ha instado a la creación de nuevas plazas de funcionario a las que puedan concurrir los periodistas "en condiciones de igualdad, mérito y capacidad".

"No se trata, como ha dicho el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, de que no haya becas. Lo que se necesita es que la Generalitat cuente con aquellos funcionarios periodistas que de verdad hagan falta y no se vaya nutriendo, como hasta ahora, bien de becarios, bien de asesores que realizan tareas de periodistas (tres en Sanidad, por ejemplo)", ha afeado.

La asociación ha puntualizado que defiende la existencia de becarios, "siempre y cuando su trabajo se ajuste a la legalidad y realmente sirva para mejorar la formación de los mismos y que de esta forma adquieran destrezas que sin esas becas no tendrían".