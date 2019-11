Una cadena humana clama per un finançament just per a la Comunitat

La Comissió Per un Finançament Just ha convocat aquest divendres una cadena humana des de la seu de la Delegació del Govern a la Comunitat Valenciana fins a les Torres de Serrans per a reclamar "un finançament just, la condonació del deute històric de la Comunitat Valenciana i inversions concordes amb el seu pes poblacional" i per a açò, espera que puga conformar-se un "Govern estable" que "lidere la solució" a un problema que la regió arrossega des de fa anys.

Coincidint amb el segon aniversari de la gran manifestació 'Per un Finançament Just' que va traure al carrer desenes de milers de valencians en 2017, l'acte ha reunit aquest divendres diversos representants de la societat civil, sindicats, organitzacions empresarials i partits polítics.

El secretari general de CCOO PV, Arturo León, ha volgut deixar clar que "aquesta reivindicació sentida pels valencians i valencianes i que és justa va a tindre lloc sempre, independentment del color del Govern que es puga conformar".

León ha fet "una crida a Pedro Sánchez i a Pablo Iglesias, si aconsegueixen conformar Govern, anem a exigir que siguen conseqüents amb els seus compromisos i complisquen amb la modificació del sistema (de finançament autonòmic), compensen part del deute que s'ha acumulat injustament i que disposem d'un nivell d'inversions d'acord amb el pes poblacional".

En la mateixa línia, el secretari general d'UGT PV, Ismael Sáez, ha advertit que d'un sistema de finançament just "depèn" l'estat de benestar de valencians i valencianes i la capacitat de la seua economia per a desenvolupar les seues potencialitats i canviar el model productiu.

Des de la patronal, el president de la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Salvador Navarro, ha insistit que l'infrafinançament és "un problema que la Comunitat Valenciana està patint des de fa molts anys". Ara, "allò que volem és que hi haja un Govern estable, com més prompte millor, perquè conjuntament com a Govern lidere aquesta solució juntament amb l'oposició", ha remarcat.

A més de l'infrafinançament, Navarro ha recordat el deute històric de prop de 46.000 milions d'euros, que fan que el Consell "no puga invertir tant com altres territoris en polítiques dinamitzadores de l'economia i de l'ocupació".

Des de l'àmbit polític, el síndic de Ciutadans en Les Corts, Toni Cantó, ha advocat perquè "la societat valenciana es mostra unida davant una reivindicació tan justa com aquesta. Tots els espanyols independentment d'on residisquen haurien de tindre els mateixos recursos per a Sanitat, Educació, per a Dependència, etc.", ha sostingut.

Cantó ha demanat als partits responsables del sistema de finançament actual que "reconduïsquen la situació" i que "es desmarquen dels privilegis d'algunes CCAA com la basca o la navarresa". També "espere que el senyor Pedro Sánchez, si aconsegueix aquesta vegada formar Govern, tinga en compte les nostres reivindicacions", ha agregat.

Per la seua banda, la síndica d'Unides Podem en Les Corts, Naiara Davó, ha assegurat que el Govern del Botànic sempre ha tingut clara la necessitat de "reformar el model de finançament autonòmic si volem garantir els drets i els servicis als valencians i valencianes".

"Amb la conformació esperem que ràpida del Govern d'Espanya demanarem novament que s'aborde la reforma d'eixe sistema de finançament per a poder construir una Espanya on capiguem tots i una Espanya on els territoris puguen donar servicis", ha confiat.

La coportaveu de Compromís, Águeda Micó, ha assenyalat que aquest és un "problema real dels valencians i valencianes que afecta el benestar de la gent" i "ha d'estar en primera línia de l'agenda política". A més, ha valorat que dins de la plataforma Per un Finançament Just comparteixen espai moviments "d'ideologia política diferent", una "molt bona forma de demostrar col·laboració i cooperació".

El subsecretari general de PSPV-PSOE, Manolo Mata, ha ressaltat que s'ha aconseguit "trencar les cadenes de la invisibilitat i de la incomprensió, i que la resta d'Espanya sabera que ací no hi havia un 'Llevant feliç' que lligava els gossos amb llonganisses, sinó que estem infrafinançats".

També s'han construït "llaços i ponts amb la resta de partits i formacions". "L'estat espanyol ha d'entendre que el seu pastís ha de disminuir perquè les CCAA seguim mantenint la sanitat, educació, els servicis socials en condicions d'igualtat amb la resta d'espanyols", ha dit.

Quant a l'absència de representant del PP en l'acte, Mata ha comentat que "el PP des que va votar en Les Corts determinades posicions, creu que ja ha complit, fa any i mig se li anava cridant a totes les reunions i no venia, però crec que és una posició igual de legítima que els que estem ací", ha sentenciat.

"Irrenunciable"

El conseller d'Hisenda i Model Econòmic, Vicent Soler, ha reclamat l'aplicació de l'article 156 de la Constitució Espanyola perquè el finançament de la Comunitat Valenciana estiga basada "en els principis d'equitat i suficiència" i ha assegurat que quan es forme un Govern a Espanya, el Consell reivindicarà que s'engegue "immediatament" el procés per a la negociació de l'acord de reforma del model de finançament.

Soler ha afirmat que si bé és cert que la decisió final dependrà del Congrés i del Consell de Política Fiscal i Financera, "no anem a renunciar al fet que nostra reivindicació siga una realitat, ja que som una excepció en l'Europa occidental, una comunitat autònoma amb una renda per càpita inferior a la mitjana nacional i no obstant açò contribuents nets a la renda del sistema".

El delegat del Govern a la Comunitat, Juan Carlos Fulgencio, ha destacat que "el finançament autonòmic passa per un Govern estable, perquè tingam Govern a Espanya, perquè s'acorde formalment entre totes les CCAA, entre els ajuntaments, el model de finançament i això és al què hem d'estar ara".

Des del Govern d'Espanya "compartim eixa necessitat d'un millor finançament de la Comunitat Valenciana, però evidentment això no va si no es conforma un Govern que tinga la capacitat per a fer-ho, reunir les CCAA i acordar eixe nou model de finançament que és tan necessari per a la Comunitat Valenciana", ha argumentat.

Després de la cadena humana, s'ha llegit un manifest en la Plaça dels Furs per Eva Blasco, presidenta d'EVAP; Xabier Triana, del Consell Valencià de la Joventut; Ana Sánchez, vicepresidenta d'AMIT-MuVal i Giovanna Ribes, actriu i promotora audiovisual.