El chef que le dijo a Jordi Cruz "estás muy imbécil" y ha sido clave para la segunda estrella Michelin de Angle

El restaurante Angle de Barcelona ha logrado esta semana su segunda Estrella Michelin en la presentación de la nueva edición de la guía. El establecimeinto es la segunda propuesta gastronómica de Jordi Cruz en la capital catalana —ABaC ya con tres estrellas Michelin—, y está ubicado en la primera planta del hotel Cram, en pleno centro de la ciudad.

Sin embargo, tras el éxito de Angle se encuentra otro cocinero, Alberto Durá, el chef al frente de este restaurante y que viene de los fogones de ABaC, donde trabajó desde 2010 a 2015.

Entonces, con 24 años, Durá pasó a dirigir la cocina de Angle junto a Alicia Castillo, segunda jefa de cocina.

Tal y como explican desde la Guía Michelin, Durá "sigue la línea marcada por su tutor (Jordi Cruz) pero demuestra tener un espacio de libertad, por eso aquí la propuesta, construida en torno a productos de mercado, ve la luz a través de dos menús degustación en los que encontraremos tanto platos del ABaC como otros de creación propia".

Cruz, que combina la gestión de sus restaurantes con las grabaciones de MasterChef, reconoció en una entrevista en La Vanguardia en 2017 cómo Durá le ayudó a poner los pies en la tierra.

"Cuando Alberto, jefe de cocina del restaurante Angle, estaba como aprendiz en ABaC, un día me dijo, 'chef, te puedo decir una cosa? Estás muy imbécil'. La primera reacción fue soltarle un chasco, pero pensé: 'Si este tío que te tiene cariño y si se ha atrevido a decirlo será por algo'. Y reflexionas sobre que quizás hay un ego que tú creías que controlabas pero que crece tan despacito que no te das cuenta de que estás empezando a dejar de controlar. Hay que vigilar no perder el norte. Y Michelin también te centra, enseñándole que te costará mucho conseguirlo, que no te debes creértelo mucho porque también es efímero, y te lo has de currar cada día", declaró entonces Cruz.