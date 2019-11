El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife lanza una campaña para reforzar el apoyo a las víctimas de violencia de género

Al inicio de su intervención, Patricia Hernández detalló que "la intención es transmitir apoyo y credibilidad a las mujeres maltratadas o que han sufrido algún tipo de agresión sexual, y evitar así que sean culpables".

La primera edil aludió a la importancia de que se lleven a término este tipo acciones, puesto que a lo largo de la historia la sociedad se ha encargado de culpabilizar a las mujeres agredidas, "de poner el foco sobre ellas, pero son los agresores los que deberían sentir miedo, vergüenza y culpa".

"Tenemos que decir a las mujeres que no es culpa de ellas porque lo dejaran pasar, que no es culpa de ellas porque caminaran solas por la calle, porque bebieran mucho, o por la ropa que llevaban", insistió.

Para Hernández, es un "error absoluto" que se piense que la violencia de género solo afecta a otras mujeres, alejadas del entorno, y que "nunca" se piense que le puede afectar a cada una. "Aunque no lo sepamos, conocemos a las víctimas y a los agresores", destacó.

Por eso, ha insistido, lo primero "que hay que hacer" es proporcionar instrumentos para que las mujeres identifiquen con claridad qué es lo que les está sucediendo, y sean conscientes de que están sufriendo violencia de género.

"Son muchos los motivos que hacen que las mujeres y niñas no identifiquen lo que les está sucediendo, y hay que enseñarles que no es una cuestión puntual, que no es algo normal, y que mañana no se pasará", ha concluido.

En este punto, dio a conocer que se ha puesto en marcha una campaña de sensibilización con 55 grupos del Carnaval de Santa Cruz para concienciar e informar sobre las actuaciones que puede llevar a cabo la ciudadanía para prevenir una agresión o ayudar a la víctima.

Las charlas y talleres tendrán una hora y media de duración y se impartirán hasta enero de 2020.

También este mes ha comenzado la formación específica de la Policía Local, para que tengan medios y sepan cómo intervenir ante agresiones sexuales en el marco de las políticas de igualdad de género.

De esta mnera, se impartirán cuatro acciones formativas a cuatro grupos entre noviembre y diciembre, y cada acción tendrá una duración de cuatro horas.

STOP RELACIONES TÓXICAS

Al igual que en años anteriores, y bajo el lema 'Stop relaciones tóxicas', también se impartirán talleres de sensibilización en los institutos, de forma que el alumnado aprenda a identificar y tome conciencia del peligro que suponen las relaciones tóxicas de pareja y la alta probabilidad de que estas deriven en violencia hacia las mujeres.

Hernández ha recordado que durante el pasado mes el Ayuntamiento organizó dos talleres de defensa personal y empoderamiento para mujeres, destinados a afianzar la autoestima y el empoderamiento de la mujer desde una perspectiva de género.

En vista del éxito cosechado por ambos talleres, emplazados en el barrio de La Salud y en María Jiménez, la idea es que el próximo año se amplíe el número y continúen por el resto del municipio.

Por su parte, la concejal de Igualdad, Ana Delia Darias, recordó el impacto mediático que han tenido algunos casos de agresión sexual como el de 'La manada' o el de Diana Quer, que terminó siendo asesinada, por lo que consideró como "más que necesaria esta campaña de apoyo y refuerzo cuyo principal propósito es que las mujeres víctimas de violencia machista venzan el miedo y denuncien lo sucedido".

En ese sentido, también tiene lemas como 'Yo te apoyo', 'No te juzgo' y 'No estás sola'.