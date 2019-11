El PP lamenta la "poca autocrítica" de Barceló con las listas de espera y que "lo fía todo a un plan en 2020"

Zaplana ha recordado que Barceló llegó a la conselleria en junio de 2018, "fecha en la que había 61.800 pacientes en listas de espera y 90 días de media de espera para ser intervenido quirúrgicamente, un regalo envenenado que le legó Carmen Montón".

"Pero es que un año y tres meses después hay 68.500 pacientes en listas de espera. 7.000 personas más esperando y la media es de 130 días para ser operado", ha manifestado. "Montón y Barceló han sido lo peor que ha pasado a la sanidad valenciana. Las dos han estado más pendientes de cuestiones ideológicas, que a los ciudadanos les importan poco, que de solucionar las listas de espera, que sí afectan de manera directa", ha indicado.

"Barceló dice hoy que no está satisfecha con las listas de espera, pero evita hacer una autocrítica con su gestión el frente del departamento. Las palabras no sirven de nada si no hay resultados, y está claro que estos no acompañan a la consellera", ha manifestado el diputado popular. "Ahora dice que a final de este año presentará un plan para reducir las demoras, pero esa es una canción que ya hemos oído demasiadas veces", ha indicado José Juan Zaplana. El diputado ha recordado que ya se anunciaron dos planes similares en 2018 y de nuevo en septiembre de este mismo año.

Ha subrayado que "en el tiempo en que Barceló es consellera 14 personas más han pasado a engrosar, cada día, las listas de espera". "Es una cifra -ha agregado- que no se sostiene y que colapsa el sistema. Cuando Barceló llegó a la Conselleria ya hablaba de reto y seguimos en las mismas. No solo no se han reducido, sino que se han incrementado".

El portavoz de Sanidad ha recordado que incluso el presidente, Ximo Puig, "dijo que en 2019 iba a utilizar todos los medios a su disposición para solucionar las listas de espera, en febrero de este año anunció 300 millones a comprar Dénia y para reducir las listas y la realidad es que no se ha cumplido ni una promesa ni la otra".

José Juan Zaplana ha criticado el "embudo" en las fases previas a una intervención quirúrgica, las pruebas entre la primera visita al médico de primaria, el paso por los especialistas y las pruebas pertinentes hasta ser incluido en la lista quirúrgica: "La falta de coordinación y organización es absoluta y en ocasiones pasa tanto tiempo que las pruebas hay que repetirlas. Hay que agilizar el proceso de las pruebas, lo que no puede hacerse si no se refuerzan los equipos".

Por último, el portavoz popular se ha preguntado "cuánta gente hay oculta en esos datos de listas de espera, como se ha descubierto que se hacía en Andalucía".