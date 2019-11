Barceló no està satisfeta amb les llistes d'espera i creu que el nou pla les reduirà a terminis "raonables" al 2020

Barceló ha oferit aquest divendres una roda de premsa per a explicar les últimes dades de la llista d'espera per a sotmetre's a una intervenció quirúrgica a la Comunitat Valenciana, que han augmentat en 30 dies entre juliol i setembre amb 109 dies de demora estructural i 133 dies la total.

Sobre aquest tema, ha assenyalat que no estan en "absolut satisfets" amb l'últim tall encara que ha apuntat que "no es tracta de reconéixer errors de gestió" sinó d'"analitzar com es resol" un problema que es produeix de forma recurrent cada any a l'estiu i en tota Espanya per les vacances del personal sanitari i també pel rebuig dels pacients a operar-se en aquestes dates.

En eixe sentit, ha apuntat que es tracta d'un "fenomen estacional" que ja comença a disminuir: a l'octubre la demora total ja s'ha reduït 11 dies fins als 122 dies i a 15 de novembre se situava ja en 119 dies. No obstant açò, ha recalcat que "els casos d'urgents sempre s'operen".

A més, ha afirmat que "no és cert" que la situació de la Comunitat Valenciana siga "la pitjor de les pitjors". Així, ha afirmat la demora de Catalunya al setembre, segons la pròpia web oficial, és de 165, i a Andalusia és de 159 dies. Barceló ha aclarit que amb aquesta comparativa "no volia minimitzar" la situació de la Comunitat, però ha justificat que "quan s'exagera sobre com estem respecte a altres comunitats cal situar les xifres amb exactitud".

Així mateix, ha destacat, "sense restar importància a la incertesa" dels pacients, que el 43% de les persones que estan en llista d'espera a dia de hui ho estan menys de 60 dies. De la mateixa manera, ha assenyalat que la demora ha augmentat malgrat haver-se operat 2.500 persones més perquè s'ha intervingut a pacients, "per criteris clínics", que no estan dins de la llista de 90 dies d'espera.

PLA DE REDUCCIÓ DE DEMORA

En eixe sentit, ha apuntat que les llistes d'espera és "un problema seriós i complex" que el Consell està "obstinat" a reduir abordant-ho des d'una "visió global" i confia que s'atalle amb el Pla de Reducció de Demora que es presentarà a la fi d'any.

Així, ha recordat que els pressupostos del 2020 preveuen una inversió global de 35,2 milions per a aquest pla: 16 milions per al pla d'autoconcert que permeta operar a les vesprades en els hospitals públics, altres 14 per a les derivacions a la privada pel Pla de Xoc, i 5,2 per a la contractació de professionals. En total es preveuen reforçar la plantilles amb 128 professionals.

Barceló ha assenyalat que han anat "a poc a poc" en la redacció d'aquest pla per a estudiar "les fortaleses i debilitats" que té cada departament i "poder esmenar-los" perquè si l'anàlisi és "encertada" els efectes del pla "es notaran de seguida" i es reduirà l'espera a "uns terminis raonables". Barceló, no obstant açò, no ha volgut marcar-se un objectiu per a "no crear expectatives que generen frustracions" sinó que s'apuntaran quan es presente el pla perquè es puguen complir.

A més, ha argumentat que no s'ha presentat abans perquè quan va accedir al càrrec va engegar una solució "ràpida", com el pla d'autoconcert, que "no ha funcionat malament" i que ara toca analitzar després del seu primer any en vigor amb professionals i sindicats per a fixar a més les retribucions del pròxim exercici. Per a açò, al desembre o principis de gener es reunirà de forma consecutiva amb la comissió de seguiment i la mesa sectorial.

De la mateixa manera, s'estudiaran per què més del 65% dels pacients rebutja acudir al pla de xoc. En concret, de les 20.811 intervencions que es van oferir els pacients van rebutjar 13.455.

La conselleria també vol engegar un pla per a retindre els professionals en els quatre hospitals comarcals de la Comunitat Valenciana i que aquests departaments resulten "més atractius" per als especialistes.

Així mateix, ha anunciat que a partir del gener vinent les dades de les llistes d'espera es publicaran cada mes i per departament perquè els ciutadans puguen comprovar la demora en l'hospital en el qual van a ser intervinguts.