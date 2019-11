Oltra veu "incomprensible" i "dolorós" el canvi de govern a Palma de Gandia i demana "lleialtat" en el Botànic

Així s'ha pronunciat Oltra en declaracions als mitjans sobre la investidura de la socialista Mari Trini Miñana com a alcaldessa de Palma de Gandia amb el suport del PP després de la defunció de l'anterior primera edil, Inmaculada Escrivà, de Compromís.

La dirigent de la coalició ha remarcat que són la força més votada, amb quatre regidors, davant dels tres del PP i els dos del PSPV, i ha criticat que s'"aprofite la mort prematura als 47 anys de l'alcaldessa per a fer un pacte de PP i PSOE perquè l'alcaldessa siga socialista" malgrat tindre "la mitat de regidors que Compromís".

"Està fora políticament de l'Acord del Botànic, en el qual va quedar molt clar que la força botànica que més suport tinguera tindria l'alcaldia i seria recolzada per les altres forces", ha dit, per a agregar que "humanament, es qualifica ella sola": "Aprofitar la mort prematura d'una dona per a arrabassar-li l'alcaldia per força més votada és humanament molt dolorós, per no adjectivar-ho d'una altra manera".

El PSPV, per la seua banda, ha negat un pacte amb el PP i ha lamentat que no s'haja pogut tancar amb Compromís des de juny un acord. pel que han optat per "la mateixa postura que en el mes de juny: votar-se a si mateix".

Oltra ha respost que "això encara podria ser amb la legislació anterior" perquè es podia votar a qualsevol persona del ple, però amb la nova legislació "per a votar una candidatura eixa candidatura ha de presentar-se" i "si la candidata socialista no s'haguera presentat el PP no l'hauria pogut votar".