Fiscalia demana arxivar la investigació al restaurant Riff després de la mort d'una dona que va patir gastroenteritis

Així es desprèn de l'escrit fiscal, consultat per Europa Press. La víctima, de 46 anys, va morir al febrer després d'haver menjat en el Riff. El seu marit i el seu fill, de 12 anys, van presentar també intoxicació però amb una evolució bona.

Després de la defunció, el jutjat va obrir una investigació per si hi havia relació entre la ingesta alimentària d'uns bolets denominats múrgoles i la possibilitat que aquests li provocaren un quadre de gastroenteritis que finalment li va portar al fatal desenllaç.

L'estudi histopatològic de la dona i l'informe definitiu de l'autòpsia assenyalen que la mort va derivar d'un procés patològic propi de la morta. Consideren que possiblement va patir una gastroenteritis relacionada amb el consum previ dels bolets, però estimen que aquest no va revestir la gravetat suficient com per a ser causa fonamental de la mort.

Sobre aquest tema, detallen que la morta ja patia alteracions cerebrals i renals prèvies que van poder desencadenar la mort sobtada.

Els exàmens de toxicologia posen en relleu que els bolets de l'espècie consumida poden presentar alguns nivells de toxicitat, i produir alguns quadres entre els quals es troben els gastrointestinals, si bé en la majoria dels casos desapareixen espontàniament en un 90% dels pacients, és a dir, no poden qualificar-se com a greus i ni s'esmenta la possible mortaldat pels mateixos en el referit informe.

Per tot açò, es conclou que no pot afirmar-se que la gastroenteritis hipotèticament causada per la ingesta dels bolets múrgoles siga causa directa i única de la mort.

I s'incideix que la dona morta tenia una dolència prèvia, desconeguda pels suposats implicats en l'eventual imprudència, que concorre com a causa fonamental de la seua defunció en unió amb el quadre de gastroenteritis.

ALIMENT "TOTALMENT REGULAR"

El fiscal entén que en aquest cas no existeix una conducta perillosa per part de persona alguna en el fet de servir i cuinar un aliment "totalment regular" i admès per la normativa existent.

A més, subratlla que no s'ha determinat l'etiologia exacta de la gastroenteritis. "I el que és determinant, existeix una altra causa imprevisible, no coneguda prèviament i no atribuïble a l'hipotètic autor del fet, com és la malaltia que patia la morta i que ha sigut determinant de la mort, la qual cosa impedeix que aquesta conseqüència letal puga ser atribuïda a l'acció originària i, per tant, imputada el subjecte que va donar lloc a la ingesta alimentària en aquest cas", manté.

Per tot, el ministeri públic reclama el sobreseïment provisional de les actuacions.