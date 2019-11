Sarah Mazzetti, Brecht Evens y Randall Casaer encabezan la feria del libro ilustrado Baba Kamo de València

La italiana Sarah Mazzetti ha publicado en cabeceras como 'The New York Times', 'The New Yorker', 'MIT Technology Review', 'The Guardian', 'Vice OS' o 'Linus', mientras que los dibujantes belgas Randall Casaer y Brecht Evens, "combinan de manera singular humor, ilustración y palabra", ha manifestado.

Además, en esta voluntad por recopilar los "mejores trazos" de cada rincón del planeta, Baba Kamo 2019 contará también con una exposición en la cual participarán 110 ilustradores de 16 países diferentes.

Con esta "mirada internacional", se busca "profundizar en los objetivos fundamentales de Baba Kamo: visibilizar el trabajo de los profesionales, avivar la creación interdisciplinaria y fomentar el espíritu crítico y la sensibilidad estética".

Así, el sábado 14 de diciembre, el escritor, cineasta, ilustrador y artesano de la comedia Randall Casaer y el creador Brecht Evens (autor de libros como 'The Wrong Place', 'The Making Of' o 'Panther') realizarán un duelo de dibujo en directo, improvisando el uno sobre la obra del otro en presencia del público.

El mismo día Mazzetti, Evens y Casaer participarán en una mesa redonda donde hablarán de sus trayectorias y compartirán sus reflexiones sobre la profesión. Por otro lado, Mazetti, ganadora del Premio Internacional de Ilustración de la Bologna Childen's Book Fair 2019, realizará, los días previos al festival, un taller de portadas ilustradas en el Máster de Ilustración Profesional de la Escuela Barreira, donde, además de los alumnos del máster, se ofrecerán 10 plazas abiertas al público.

Dentro de su programación, el festival y feria del libro ilustrado también acogerá actividades infantiles como Contes menuts, un cuentacuentos a cargo de Mar Benegas para bebés de 18 meses a tres años, o el taller familiar 'El lloc plegat', organizado por el colectivo Pin Tam Pon, autoras de la publicación '¡Tris, Tras!' y donde los participantes podrán construir casas itinerantes, chimeneas nómadas, plazas, fuentes y faroles que se pliegan y se despliegan.

Igualmente, el domingo 15 de diciembre, el claustro gótico será el escenario de un concierto de Sedajazz Happy Band, formación integrada por jóvenes músicos de 7 a 13 años que interpreta composiciones de reggae, ska, soul y jazz.

ENTREVISTAS PROFESIONALES Y FORMACIÓN DOCENTE

Organizada por l'Associació de Professionals de la Il·lustració Valenciana (APIV) i la Fundació pel Llibre i la Lectura (FULL), esta iniciativa para promover el libro ilustrado en todas sus vertientes "quiere convertirse en un punto de referencia entre los profesionales del sector".

En este contexto, Baba Kamo 2019 celebra el 13 diciembre una jornada de entrevistas profesionales y revisión de portfolios de ilustración (con cita previa) por parte de importantes editoriales especializadas y, por primera vez, de la agencia de representación Pencil ilustradores.

Este festival busca también "explorar y reivindicar el potencial pedagógico de las publicaciones ilustradas". En este sentido, acoge las III Jornades Àlbum Il·lustrat i Escola, un proyecto de formación del profesorado coorganizado con el CEFIRE de la Generalitat Valenciana, este año con la colaboración de los itinerarios de plurilingüismo, infantil y artístico-expresivo.

Asimismo, la programación también incluye la sesión de formación 'Com llegim quan llegim àlbums il·lustrats', conducida por la especialista en literatura infantil y juvenil Clara Berenguer, organizada conjuntamente con el Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana (COBDCV) y dirigida a sus miembros.

110 ILUSTRADORES Y MÁS DE 40 PROYECTOS EDITORIALES

En cuanto a la exposición internacional de ilustración editorial Babalunga y Kamolongos, en esta segunda edición, más de 170 ilustradores de 17 países diferentes enviaron sus propuestas (casi lo triple que el año pasado). Finalmente, el jurado, formado por el director del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, José Luis Pérez Pont; el ganador de la edición pasada e ilustrador de la imagen de este año, Daniel Montero Galán; la investigadora Ana G. Lartitegui, y la agente de ilustradores canadiense Anna Goodson, ha elegido los 110 creadores que integrarán la muestra.

Ilustradores provenientes de coordenadas como Uruguay, Alemania, Bolivia, México, Rusia, Italia, Gran Bretaña, Macedonia del Norte, Canadá, Serbia o Chile. Además, el día de la inauguración se anunciará el ganador de la muestra, a quien se encargará la imagen gráfica de la edición de 2020. La exposición Babalunga y Kamolongos se podrá visitar desde el 13 de diciembre hasta finales de mes en la sala Zero del CCCC.

Respecto al espacio de feria comercial, la otra vertiente fundamental de Baba Kamo, contará con la participación de 16 editoriales especializadas y la asociación ¡Âlbum! (que representa a 23 editoriales más de álbum infantil ilustrado), 4 librerías y 8 sellos de autoedición y la plataforma web de creación de dosieres de ilustración Drawfolio.

Así, los visitantes del Centre de Carme podrán conocer el fondo y las novedades publicadas por editoriales como Barbara Fiore, Edelvives, Ekaré, Kalandraka, Media Vaca, Bromera, Andén, Lata de Sal, Libros del Zorro Rojo, Litera, Barlin, Oleada, Savanna o Malian Editora.

También tendrán la oportunidad de "enamorarse" de las revistas y publicaciones autoeditadas de elsewhere, DXI magazine, Edmon, La lluna, la pruna, la tuna, Milimbo, per(r)ucho, Pin Tam Pon, ¡La Leche! o Pantera, o de "caer hechizados" por las recomendaciones de los libreros prescriptores de La Fabulosa, Bartleby, Gavina Llibres o Sueños de papel. Además, y nuevamente con la internacionalización como señera, en este recorrido por la galaxia de la ilustración también estarán presentes las editoriales portuguesas Orfeu Negro y Planeta Tangerina.