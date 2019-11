Cantó (Cs) valora l'"exemple" de Villegas, De Páramo, Girauta i Rivera: "Són gent que assumeix responsabilitats"

Cantó ha realitzat aquestes declaracions durant la cadena humana convocada per la Comissió per un Finançament Just, en ser preguntat per Villegas i De Páramo, els últims a anunciar la seua marxa de Ciutadans.

Al seu juí, "el partit està donant un exemple que no es troba en cap altre partit de l'àmbit polític, de com hi ha gent que sí admet la seua responsabilitats i fa un pas arrere. Això no es veu en cap altre partit polític i jo vull llançar un reconeixement a Villegas, a De Páramo, a Girauta i a Albert", ha subratllat.

En ser preguntat sobre si creu que la crisi nacional es pot traslladar a la Comunitat Valenciana i a qui es referia en unes declaracions recents en les quals va comentar que hi havia més gent que havia d'assumir responsabilitats, Cantó ha assenyalat que això ho comunicarà "en els òrgans pertinents, en el Consell General i en el Congrés extraordinari".