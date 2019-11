Bomberos de Bizkaia rescatan a una yegua que había caído al río Cadagua en Güeñes

Sobre las seis y media de esta madrugada, un particular ha avisado a la Ertzaintza de que en el río Cadagua, a la altura del barrio Zubiko de Güeñes, había una yegua que no podía salir sola del agua. Se han movilizado recursos de Bomberos de Bizkaia que, con la ayuda de un arnés, han conseguido sacar del río al animal, que no ha sufrido daños.