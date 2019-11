Ana Polvorosa: "La manipulación emocional la hemos sufrido todas y todos y quizá también la hemos ejercido"

La actriz Ana Polvorosa, protagoniza junto a Miki Esparbé el corto A quien dices amar, un trabajo que el canal COSMO acaba de estrenar, con motivo del día internacional contra la violencia de género, el pasado lunes.

Este corto habla del maltrato psicológico y busca «despertar conciencias y eliminar algunos prejuicios que persiguen a las personas que sufren este tipo de abusos» que son "más difíciles de detectar", según la cadena.

¿Qué vamos a ver en ‘A quien dices amar’? Es una historia que muestra a una expareja. Ella está en el aeropuerto, a punto de coger un avión y aparece su ex. A partir de ahí el personaje de él le pide explicaciones acerca de la decisión que ha tomado, irse, y ella hace una autorreflexión sobre sí misma, sobre lo que podría haber hecho con su vida y cómo habría cambiado.

El maltrato psicológico es más difícil de detectar… Lo que más me gustó y me llamó la atención para hacer el corto y es uno de los puntos fuertes de la historia es precisamente que habla de la base de lo que puede derivar después en un maltrato más agresivo, como puede ser el maltrato físico. Se habla de una manipulación emocional, que parece sutil y leve, pero puede derivar en algo mucho mayor.

No es un tema que nos sea ajeno, ¿verdad? Una manipulación emocional la hemos sufrido todas y todos en algún momento de nuestra vida y quizá también la hemos ejercido con alguien sin darnos cuenta, es algo que puede pasar en un momento dado por mil motivos. Lo interesante es que habla de esa raíz, de una situación que no hay que normalizar ni aceptar como común, no sólo con tu familia, sino tampoco con familiares ni amigos.

No es el primer trabajo reivindicativo que hace, ¿se siente más a gusto cuando hay un trasfondo? Uno de los principios que pongo a la hora de trabajar es el respeto por lo que estás haciendo y por la persona a la que vas a encarnar, por esas palabras que vas a decir. Siempre trato con mucho cuidado y amor lo que hago.

¿Le remueve por dentro este tipo de papeles? Muchísimo, claro que sí. Al final estás poniendo voz y cuerpo y alma a unas palabras que lo dicen todo. Sí, lo sufres y lo sientes en tus propias carnes, como si fuera tuyo.

¿Los papeles que interpreta la cambian? Absolutamente. Sí. Te cambian y es inevitable, porque estás viviendo algo que en ese mismo presente te está cambiando, justo cuando lo estás diciendo.

¿Cuál le ha cambiado más? Me involucro de tal manera en lo emocional que todos los trabajos, por lo menos los últimos, me han cambiado. A lo mejor cuando era más joven no tenía tanta conciencia de lo que estaba haciendo por lo menos a nivel psicológico. Todos los papeles me han aportado mucho tanto como actriz como en lo personal y emocional.

Ana Polvorosa y Miki Esparbé, en 'A quién dices amar'. LARDIEZ

¿Ha rechazado papeles porque le pareciera demasiado exigente psicológicamente? No, la verdad es que no.

¿Qué le lleva a decir que no a un papel? Porque no me parezca lo suficientemente interesante la historia o porque no tenga la intuición de que yo pueda estar ahí. Me dejo llevar por las sensaciones al leer el texto y te explican hacia dónde lo quieren enfocar o por lo que vaya a contar, por si me aporta a mi o a la persona que lo vaya a ver.

A quien dices amar no es complejo en lo técnico, pero eso le aporta fuerza, ¿no? Es igual que el texto, es extremadamente sencillo, pero a la vez la situación es enormemente compleja. La forma en que se ha rodado y se ha contado es lo que le da la fuerza. El cristal que separa a los dos personajes es completamente necesario. Es lo que a Bárbara le da la fuerza, quizá sólo por el hecho de que él no pueda tocarla le da la fuerza. Así ella puede reflexionar y tomar una decisión.

¿Entre qué y usted pondría un cristal? Igual dejaría a todas esas personas que no saben escuchar. Ése es un gran problema. Nos gusta mucho hablar, pero poco escuchar. Así que a esas personas las pondría ahí para que vieran todo lo que pasa al otro lado.

¿Qué parte de Ana Polvorosa dejaría al otro lado del cristal? Ninguna. Lo bonito es aceptarte y quererte tal y como eres. Obviamente hay cosas buenas y malas y cosas con las que te cuesta más lidiar y cosas con las que menos. Pero entenderte, quererte y respetarte es lo que te hace saber quién o qué eres.

Este corto se emite en COSMO, un canal muy apto para este mensaje… Sí, evidentemente. Cualquier forma de proyectarlo es bueno. La cosa es que se vea.

¿Es un corto para que lo vean los hombres o las mujeres? De la misma manera, no me gusta diferenciar por género en nada. En este caso se cuenta así, pero creo que les pasa a ellos y ellas. El corto está escrito y dirigido por un hombre y una mujer, Inés (Pintor) y Pablo (Santidrián) y me apetecía mucho porque sabía que iba a tener una visión tanto masculina como femenina.

Nadia de Santiago es la productora… ¿Cómo se ha sentido trabajando en esto con tu compañera de Las Chicas del Cable? Nadia es una pasada. Es una mujer que se involucra de una manera brutal, está día y noche metida en un montón de proyectos y de historias para ayudar a los demás. Aparte de ser una maravillosa actriz la admiro por eso.

¿Con qué causa se vuelca usted? Últimamente estoy volcada con el mundo animal. Tengo la suerte de estar rodeada de personas así, solidarias, como Maggie (Civantos), que está siempre involucrada. Siempre contamos unas con otras para estas cosas.

¿Hay una generación de actrices? A Nadia la conocí cuando yo tenía catorce años y ella doce, creo. Era en Javier ya no vive solo y después nos perdimos un poco la pista y coincidíamos de vez en cuando, pero sin trabajar juntas. Y al final es un mundo súper pequeño y volvimos a trabajar juntas y ahora estamos mucho más unidas.

Ana Polvorosa y Miki Esparbé, en 'A quién dices amar', corto de COSMO. LARDIEZ

¿Hay mucha endogamia en el mundo actoral, os relacionáis mucho entre vosotros? No lo sé… yo intento no perder mi esencia. Tampoco tengo un círculo muy amplio, es más bien cerrado. Mi círculo es pequeño, sin más. Y en ese círculo hay personas que pertenecen a este mundo y otras que no. Es un trabajo en el que a veces conectas y otras no, como pasa en todo en la vida.

En Aída había unos personajes muy marcados y la serie duró mucho, pero todos habéis sabido no encasillaros… También lo creo. Cada uno hemos ido encaminándonos de formas muy inteligentes y muy bien hechas. No es nada fácil, porque tu puedes poner toda tu energía en eso, pero al final es una cuestión de karma. A veces este mundo no te lo ofrece.

¿Le pasó a usted? Cuando terminé Aída tuve un punto de inflexión importante porque de repente no me encaminaba, no me dirigía hacia donde yo quería, porque las cosas que me proponían o pensaban para mí no estaba en la línea de lo que yo quería hacer.

¿Se parecía más a 'La Lore'? No tanto como en la línea del personaje, pero los proyectos sí que iban en una línea que a mí en ese momento no me interesaban tanto. Y me costó un tiempo, que también fue necesario, no sólo para que directores de casting o proyectos pensaran en mí, sino también para mí misma, para pensar y ser consciente de lo que quería y tomar espacio y consciencia. Costó un poco, pero ahora estoy en uno de mis mejores momentos y afortunadamente puedo ir eligiendo lo que quiero hacer.

Nos resulta raro ver el tostro de un actor en otro personaje, ¿es eso? Creo que estamos mal acostumbrados, a veces nos gusta tenerlo todo encajado y organizado y lo que sale de ahí nos choca y no lo entendemos. A mí precisamente me encanta lo contrario, como actriz y como espectadora. Lo que pasa es que a veces no depende sólo de ti. Es importante que no haya prejuicios, que no se piense en lo que ha habido detrás.