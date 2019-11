Tudanca espera que los recursos a la sentencia de los ERE prosperen, aunque es un caso "grave" y "no disculpable"

Tudanca, quien ha visitado la Feria Internacional de Turismo Interior Intur 2019 en Valladolid, ha afirmado que "honestamente" espera que los recursos prosperen por el bien de los implicados pero también porque eso significará "que no ha habido esos hechos tan graves".

El responsable del PSOE de Castilla y León ha aclarado que en la sentencia no ha hablando ni de robo ni de apropiación, pero además no hay referencia alguna al PSOE, "como sí hubo en la Gürtel de financiación del PP y responsabilidad del PP como organización", ha añadido después de las críticas de los 'populares' a Tudanca por no haberse pronunciado al respecto. "En todo caso la corrupción no se disculpa, se condena y se respetan las sentencias", ha agregado.

Respecto a las críticas del PP, se ha preguntado "cómo es posible" que tengan la "desvergüenza" de no asumir responsabilidad alguna después de que la trama Gürtel aquí haya condenado a un vicepresidente de la Comunidad -en referencia a Jesús Merino-.

Asimismo, ha cuestionado cómo quienes "utilizaron un caso grave de corrupción para justificar el cambio de gobierno en una comunidad desbancando a la lista más votada" en Castilla y León también "desbancaran" a la lista más votada "para mantener a los que han tenido trama Púnica, Gürtel, eólica, la Perla Negra, polígono de Portillo, una tras otra de todas las tramas de corrupción gravísima que han asolado la Comunidad".

Así, ha pedido a los 'populares' que reflexionen sobre "la corrupción de aquí" -de Castilla y León-, pero también sobre la sanidad, la educación, desempleo y población "de aquí" porque "es para lo que pactaron el gobierno y se han repartido todos los cargos".