La vidriera del MuVIM pone luz sobre las víctimas de violencia machista que "nunca vemos"

Rostros sin nombre, sin boca ni rasgos distintivos, alejados del realismo, filtran la luz del museo en 'Anònimes', una obra de la doctora en Bellas Artes y profesora de la Universitat Politècnica de València (UPV) Paula Santiago que el MuVIM estrenará este domingo con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora el lunes 25 de noviembre.

Así lo han explicado la propia artista, la diputada del MuVIM, Gloria Tello; el responsable de exposiciones del centro, Amador Griñó, y la comisaria de la obra, Iolanda Iborra, una periodista que pone el texto que acompaña a esta propuesta.

Tello ha puesto en valor que esta intervención artística "ilumina la base inmensa" de la violencia machista que "nunca vemos", a las mujeres que sufren esta realidad pero como "no están muertas aún" no figuran en unas estadísticas que, no obstante, ya recogen más de 1.000 fallecidas. El propósito, ha explicado, es "poner luz sobre cada gesto" y "obligar a sostener la mirada" hacia esta realidad.

En palabras de la comisaria, 'Anònimes' es una "reflexión plástica y textual" sobre la violencia de género que aspira a "ir más allá de la punta del iceberg", para poner el foco sobre el "90 por ciento" de sus víctimas, "que están sumergidas".

"AL GRITO DE 'NO ESTÁS SOLA'"

De esta forma, la obra "engancha la mirada" y "te llena de dolor y vergüenza" al "enfrentarte a siluetas de mujeres que nos miran", para que "de tu boca salga el grito de 'no estás sola'", ha detallado.

El texto de Iborra que acompaña 'Anònimes' explica que "tras los trazos sencillos y enérgicos" de Santiago "se esconde el arte que reflexiona y denuncia". "A las mujeres que dibuja les asigna historias vitales de una dureza extrema, pero en cada pincelada intenta inocularles autoestima apelando siempre al subconciente para empujarlas a dar el primer paso".

La propia artista ha defendido que "tan solo a través de la cultura y la educación se puede acabar con lacras como esta". En su aportación, pone el acento en "las mujeres cuyos nombres no conocemos", "aquellas que tienen miedo e incluso vergüenza de contar lo que está pasando en su intimidad".

VIDRIERAS PARA "ILUSTRAR A TRAVÉS DE MIRAR"

Paula Santiago entiende la vidriera como una herramienta que "ilustra y educa", una visión que comparte con el responsable de exposiciones, Amador Griñó, que ha destacado que las vidrieras se han basado históricamente en "enseñar a través de mostrar", en "ilustrar a través de mirar".

"En una época en la que las políticas de género se ponen en duda, continuaremos apoyando y dando visibilidad", ha asegurado Amador Griñó.