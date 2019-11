ANDALUCÍA.-Jaén.- PSOE responsabiliza a la Junta del "colapso intencionado y provocado" de la ITV de la provincia

La coordinadora del grupo Parlamentario, Ángeles Férriz, ha calificado la situación de "una locura y una auténtica barbaridad".Junto a la estación de la ITV de Jaén, y acompañada por los senadores Jose Latorre y Manuel Fernández, Férriz ha manifestado que en la provincia de Jaén "la situación se agrava por la campaña de la aceituna" y ha tachado de "despropósito" que a los propietarios de vehículos agrícolas "se les diga a finales de noviembre que no pueden pasar la revisión hasta el mes de enero".

La parlamentaria socialista ha reclamado a la delegada de la Junta en Jaén, Maribel Lozano, que "le explique a la gente cuáles son los motivos de este colapso y, sobre todo, que exponga las soluciones que van a poner encima de la mesa para arreglar lo que ellos mismos han generado".

Férriz ha señalado que la Junta mantiene "un déficit de 400 contrataciones" en las ITV de Andalucía, ya que no están autorizando contrataciones "como se hacía en años anteriores con los Gobiernos del PSOE" y tampoco se están cubriendo las bajas.

"No hay ningún motivo para no autorizar la contratación de personal eventual", ha apuntado la parlamentaria socialista, quien ha recordado además que "existe una bolsa de trabajadores y trabajadoras que están formados, que trabajaban en las ITV en años anteriores y que ahora no están trabajando".

"La empresa pública Veiasa solicita a la Consejería de Hacienda que se hagan esas contrataciones y la Consejería las está denegando. Con ello está provocando un deterioro de la calidad del servicio y un aumento de los tiempos de demora, algo injustificable en una empresa pública que tiene carga de trabajo, que genera beneficios a la Junta y que es rentable", ha dicho Férriz a los periodistas.

Así las cosas, ha argumentado que el único motivo para no contratar es que "el servicio funcione cada vez peor, que los usuarios se encuentren con tiempos de demora inasumibles y que todo eso se convierta en la excusa para acabar privatizando la empresa, para acabar regalándosela a algún amigo, como hacen en otras comunidades autónomas".

La parlamentaria socialista ha exigido a la Junta que "ponga medios, que autorice las contrataciones y que genere ese empleo en las ITV que antes existía y que ahora no existe".