Las últimas lluvias terminan con el déficit de precipitaciones del año hidrológico y superan el valor normal en un 6%

Entre el 13 y el 19 de noviembre las precipitaciones fueron generalizadas y afectaron a todo el territorio con más de 10 litros por metro cuadrado en gran parte del sur y la mitad oeste de la Península, así como en las islas Baleares, en las islas Canarias más occidentales y en Gran Canaria.

Además, las precipitaciones han dejado más de 40 litros por metro cuadrado en la franja norte de la Península, en el sistema central, en la cordillera sub-Bética, en la sierra de Grazalema, en el norte de la isla de Mallorca y en el noreste de la isla de Tenerife.

En la provincia de La Coruña, en algunos puntos del País Vasco, Navarra y en una franja que va desde el este de Galicia hasta Cantabria, las cantidades superaron los 100 litros por metro cuadrado e incluso en se han alcanzado en algunas zonas los 120 y hasta 150 litros por metro cuadrado.

La AEMET destaca las acumulaciones de precipitación en Fuenterrabía, don 148 litros por metro cuadrado; Oviedo, 134 litros por metro cuadrado; Santander-Parayas, 122 litros por metro cuadrado; Santander I-CTM, 122 litros por metro cuadrado; San Sebastián-Igueldo, 117 litros por metro cuadrado y 95 litros Gijón-Musel.

Más allá del periodo contabilizado, el día 20 las precipitaciones afectaron principalmente a la mitad oeste peninsular y se superaron los 10 litros por metro cuadrado en el oeste de Galicia, en Extremadura y en el oeste de Andalucía.

Por zonas, en este momento del año hidrológico, ha llovido por encima de los valores normales en la mayor parte de la mitad norte de la Península, en las islas de Mallorca, Menorca y en el norte de las islas de Tenerife, La Palma y Gran Canaria.

En el oeste de La Coruña, en Asturias, Cantabria, Navarra y en un área entre las provincias de Tarragona y Lérida, las precipitaciones incluso duplican el valor medio normal.

Por el contrario, no han alcanzado los valores normales en toda la mitad sur de la Península, en el interior de Castilla y León y Cataluña en el sistema Central, en el sur de Aragón, en las islas Pitiusas y en gran parte de Canarias, y destaca el valle del Guadalquivir, el litoral de la provincia de Málaga, el interior de Valencia y las islas de Lanzarote, El Hierro y Fuerteventura, donde las precipitaciones no llegan al 25 por ciento del valor normal, es decir, que no han llovido ni una cuarta parte de lo normal.

El portavoz de la AEMET, Rubén del Campo, ha explicado a Europa Press que la distribución hídrica está siendo "muy desigual", con un gran déficit de lluvias en la mitad sur y el Mediterráneo, pero con el triple de lluvias de lo normal en lo que va de año hidrológico en el Cantábrico.

Más allá del año hidrológico, que comenzó el 1 de octubre y que terminará el 30 de septiembre de 2019, el portavoz ha precisado que en lo que va de año natural, desde el 1 de enero hasta el 19 de noviembre no ha llovido "ni la mitad de lo normal" en el suroeste, en zonas de Extremadura, en el oeste de Castilla-La Mancha, oeste de Andalucía.

Asimismo, ha añadido que ha llovido menos del 75 por ciento de lo normal en el resto del suroeste peninsular así como en buena parte de las provincias de Gerona, Barcelona, Tarragona y Castellón.

Por su parte, en el sur de Castilla y León tienen más de un 25 por ciento de déficit, así como en zonas de León y Zamora y en la confluencia de Burgos, Palencia y Valladolid, donde ha llovido menos de tres cuartas partes de lo normal. En el resto de esa comunidad autónoma tienen entre el 75 por ciento de las cantidades normales y lo normal. También la cordillera cantábrica acumula un 25 por ciento menos de las lluvias normales.

Por el contrario, ha añadido que ha llovido "mucho más de lo normal" en Murcia, sur de Alicante y puntos de Andalucía oriental, con zonas que tienen más del doble de lluvias de lo normal. También tienen superávit en las comunidades cantábricas, donde ha llovido entre lo normal y un 25 por ciento más y en algunos puntos de Asturias, Cantabria y País Vasco registran entre un 25 y un 50 por ciento más precipitaciones de las normales en lo que va de 2019.