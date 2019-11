ANDALUCÍA.-Málaga.- El PP en el Ayuntamiento pide al Gobierno y la Junta una "apuesta clara y decida" por el vehículo eléctrico

También el PP en el Consistorio propone en la moción que el Ayuntamiento continúe apostando por el uso del vehículo eléctrico tanto en el ámbito público como en el que atañe a los particulares, "desde el convencimiento de que es un elemento crucial en la apuesta por la movilidad sostenible y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas para 2030".

La concejala del grupo 'popular' Susana Carillo ha recordado en rueda de prensa que el vehículo eléctrico "es y debe continuar siendo una pieza fundamental en la estrategia de movilidad sostenible de las ciudades ahora y en su configuración futura".

"Toda ciudad que se marque como meta el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas para 2030 tiene un aliado en el vehículo eléctrico para combatir la contaminación, reducir las emisiones de CO2 y promover una movilidad respetuosa con el medioambiente", ha apostillado.

De igual modo, ha precisado que son diversos los proyectos llevados a cabo en torno a este tipo de vehículos para poner a prueba su autonomía y testar su funcionamiento con el objetivo de que, paulatinamente, sea posible dejar de un lado el diésel y la gasolina y apostar por la electromovilidad. Además, ha dicho que Málaga "es ejemplo" de esos ensayos y también sede del proyecto internacional Zem2All (Zero Emission Mobility to All).

No obstante, ha añadido que pese a la buena acogida que esta experiencia tuvo en Málaga, "es necesario tener presente que para lograr una mayor implantación del vehículo eléctrico es necesario facilitar su uso, para lo que hay que conseguir la implantación de un número suficiente de puntos de recarga pública así como incentivar de algún modo la compra de estos vehículos".

También la concejala 'popular' ha destacado que los gastos de mantenimiento de los vehículos eléctrico "son igualmente mucho menores al tener menos componentes mecánicos que haya que someter a revisión y cambio periódicamente".

"Si las administraciones diseñan ciudades sostenibles, deben incentivar la apuesta por el vehículo eléctrico y tratar de vencer las resistencias que la ciudadanía pueda tener en cuanto a su autonomía o precio, tal y como hemos comentado con anterioridad", ha apostillado.

ADMINISTRACIONES TRABAJAR CONJUNTAMENTE

Carillo ha recordado las declaraciones del director general de la DGT, Pere Navarro, sobre el coche eléctrico y ha incidido en que "lejos de dilapidar el uso de este tipo de vehículos, las administraciones debemos trabajar conjuntamente para aplicar medidas que ofrezcan soluciones a los retos que generan estos vehículos y estimular su compra y uso a todos los niveles".

En este sentido, ha afirmado que durante el pasado mandato, el Ayuntamiento presentó el primer Plan Estratégico de Innovación Tecnológica que recoge como objetivo, entre otros, la implantación total del vehículo eléctrico en la flota municipal.

También ha añadido que el programa electoral del PP recoge el compromiso para transformar la flota de vehículos municipales "de modo que, de forma progresiva, continuaremos incorporando los vehículos eléctricos e híbridos para que en los próximos cuatro años el 100 por ciento del parque móvil del Ayuntamiento esté integrado por este tipo de vehículos, iniciativa que ya están llevando a cabo las empresas más importantes de muchos países de Europa".

Es más, ha incidido en que el Consistorio de Málaga "ya viene incorporando desde hace tiempo vehículos eléctricos a su flota municipal, y cuenta en la actualidad con más de cincuenta unidades, además de con la infraestructura de recarga para su uso".

También ve necesario crear una red de puntos de recarga en superficie y desplegar nuevos puntos en la red de estacionamientos municipales para vehículos limpios de modo que los aparcamientos públicos que gestiona Smassa alcancen las 200 plazas de este tipo distribuidas por los once distritos de la ciudad.

Asimismo, cree "positivo" continuar con la bonificación del 75 por ciento de la cuota del IVTM para todos aquellos vehículos híbridos y eléctricos, con la bonificación de los primeros 45 minutos de estacionamiento gratuito en aparcamientos municipales, así como con la red de estacionamiento gratuito en superficie exclusivo para vehículos eléctricos, y se está trabajando de cara a que la infraestructura pública de recarga en la ciudad pueda estar al alcance de cualquier ciudadano que utilice un vehículo eléctrico.

"Estamos trabajando en el análisis de las distintas ubicaciones y opciones en Málaga para comenzar con el despliegue masivo de infraestructura de recarga en las calles de nuestra ciudad que podrá comenzar a ser una realidad en 2020 y cuyo pliego se publicará en próximas fechas", ha explicado, al tiempo que ha insistido en la necesidad del apoyo de del Gobierno y de las comunidades autónomas.

Carillo ha detallado que hasta ahora, "este apoyo se ha venido traduciendo en una serie de planes que siempre han tenido carácter temporal y presupuestos muy limitados, que no han tenido continuidad y cuyos resultados han sido cuanto menos cuestionables".

"España está a la cola tanto en el parque de vehículos eléctricos como en la infraestructura de recarga. Actualmente está aún vigente el plan MOVES 2019, que transfiere fondos a las autonomías para la adquisición de vehículos eléctricos y la instalación de su infraestructura de recarga. Su vigencia finaliza con el presente año y no está prevista, que sepamos, una nueva línea de ayudas para el próximo año", ha concluido.