Jordà afirma que el sector agrario está "un poco olvidado" y defiende más presupuesto

"El sector agrario representa el 23% del PIB, tenemos el 1% del presupuesto, alguna cosa no cuadra", ha afirmado la consellera en la inauguración del el II Fòrum Agrolimentari dedicado a la agricultura y el medioambiente y organizado por Ser Catalunya Ràdio Lleida.

En el acto han participado también el director de la Escuela Técnica Superior de Ingeneniería (ETSEA) de Lleida, Jordi Graell; el alcalde de Lleida, Miquel Pueyo (ERC); el presidente de la Diputación, Joan Talarn, y el director de Ràdio Lleida, Josep Lluís Cadena.

Jordà ha afirmado que la Conselleria ha hecho suyos los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas, y ha agregado que para ayudar a cumplirlos hay una herramienta que puede ayudar: "El Consell Nacional de la Alimentación".

"El consell nos llevará a definir por primera vez un pacto nacional por la política alimentaria en Catalunya", ha asegurado Jordá en su intervención en la que ha precisado que una de las cuatro comisiones de este órgano gira alrededor del desperdicio alimentario y sostenibilidad.

Jordà ha defendido la necesidad de promover la venta de proximidad y la calidad de los productos catalanes y de hacer llegar a los consumidores de las grandes ciudades lo que significa el territorio: "Cuando los de Barcelona se están comiendo una costilla de cordero detrás hay un ganadero o ganadera que lo ha cuidado, alguien que ama la tierra".

En este sentido, la consellera de Agricultura ha apuntado que es necesario implicar al sector turístico en la venta de proximidad y dar apoyo a la venta directa en los circuitos cortos además de apostar por la cohesión territorial

"No podemos ser un gran país ni liberar un país si no nos alimentamos bien y tenemos comarcas vivas que generen oportunidad, no lo haremos todo desde Barcelona, necesitamos un sector agrario fuerte", ha remarcado.