Un enlace de Puigdemont ofreció a Rusia reconocer Crimea a cambio de apoyar la independencia de Cataluña

El presidente de CatMón y persona muy cercana al expresidente catalán Carles Puigdemont, Víctor Terradellas, ofreció el reconocimiento de la anexión rusa de Crimea por parte del Govern de la Generalitat a cambio del apoyo del Kremlin a la declaración unilateral de independencia (DUI) catalana.

Según revela El Periódico, este ofrecimiento se realizó durante unas conversaciones que mantuvo Terradellas en Moscú en el 2017 con un influyente exdiputado oficialista y polítólogo bien conectado con el Kremlin.

"Me plantearon que Rusia pudiera apoyar la independencia de Cataluña. Y que (a cambio) Cataluña podría decir que Crimea es parte de Rusia", explica Serguéi Markov, exdiputado por el partido oficial Rusia Unida, profesor del elitista Instituto Estatal de Moscú para las Relaciones Internacionales (MGIMO, por sus siglas en ruso), y que en los últimos años ha ocupado importantes cargos en consejos e instituciones de Rusia.

"Nos entrevistamos en tres ocasiones, acompañado de una periodista catalana que me conoce; me quería utilizar como contacto para que yo me dirigiera a los órganos de poder" (con esa propuesta), explicó a El Periódico Markov el pasado lunes en un restaurante del norte de Moscú.

Siempre según la versión del académico, la respuesta que obtuvieron sus interlocutores de él no fue positiva. "Yo les dije que por el momento el Gobierno ruso estaba muy distanciado del tema (catalán), y les expliqué la lógica", sostiene Markov.

"Nosotros no necesitamos ese reconocimiento, no es cierto eso que dicen los medios occidentales de que buscamos el reconocimiento, tarde o temprano Occidente reconocerá que Crimea es parte de Rusia. ¿Qué diferencia hay ahora o más tarde?", rememora el académico.