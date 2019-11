CSIF urgeix Educació a agilitzar la nova normativa sobre jornada contínua per a poder aplicar-la el pròxim curs

CSIF insta el departament de Vicent Marzà al fet que present la nova normativa sobre jornada contínua perquè puga debatre's i aprovar-se a principis del pròxim any. D'aquesta forma, la central sindical considera que donaria temps per a desenvolupar-se en els centres i poder aplicar-se el pròxim curs escolar. El sindicat demana que no fixe el termini d'un trienni per a tornar-se a votar i assegure extraescolars.

Per al sindicat, si no s'agilitzen els terminis, els centres que desitgen aplicar la jornada contínua no podran fer-ho fins al curs 2021-2022. Per a açò la central sindical subratlla com a "imprescindible" que siga efectiva a principis del pròxim any, de manera que els centres puguen desenvolupar-la, sotmetre-la a votació i aplicar-la per al curs 2020-2021.

CSIF demana que eixa nova normativa no incloga, com l'anterior va fer, la prohibició de tornar a convocar eleccions en un termini mínim de tres anys si la comunitat escolar no aprova per la majoria necessària la jornada contínua.

El sindicat creu que hauria de poder sotmetre's a la consulta de les famílies totes les vegades que fora necessari. La central sindical, a més, indica que aquesta normativa ha de garantir l'existència d'activitats extraescolars gratuïtes les vesprades, ja siga gestionades directament pel centre o per l'AMPA, de manera que l'alumnat dispose d'elles.