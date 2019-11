Jennifer Garner divierte a sus fans porque se pasa casi media hora buscando su coche en un parking

Tampoco es plan de hacer leña del árbol caído porque le podría haber sucedido a cualquiera. Pero cuando ese cualquiera es Jennifer Garner, alguien que ya ha demostrado alguna que otra vez que no le importa reírse de sí misma, miel sobre hojuelas.

A través de Instagram la actriz, de 47 años, divirtió a sus fans con las ocurrencias que se le iban pasando por la cabeza porque, y es lo bueno de que se lo tomara con humor, tardó 25 minutos en encontrar dónde había dejado el coche dentro de un aparcamiento.

"Me gustaría deciros que este ha sido un incidente aislado, pero...", bromeó la intérprete, de 46 años, que acompañó el texto con varios emoticonos, entre ellos, el de la nariz larga de la mentira y el de una señora mayor.

El video comienza con Garner con un juguete de peluche en sus manos deambulando por un parking tras visitar una tienda de Build-a-Bear, una famosa cadena de muñecos de ositos, y diciendo que llevan caminando diez minutos (cuando a su compañera le dio por empezar a grabar, previendo cómo es su amiga de despistada).

A continuación se puede ver cómo la actriz de Pearl Harbor está segura de que dejaron el coche en los aparcamientos de la letra Y, paseándose por la zona pulsando el interruptor del llavero para ver si lo oían o lo veían. Lo que ocurre es que el mando se queda sin baterías.

Tras llamarlo hasta en español ("¿Coche?" llega a decir), comienzan las bromas: se para a atarse los zapatos, asegura que debería aparecer en la serie CSI: Miami y finalmente se harta y le pide a su compañera que se monten en su coche y lo busquen montados en él.

Después de mostrarse algo preocupada porque de veras que no lo encuentra y creer reconocer el recorrido que hicieron (y le saca unas risas a su amiga diciendo que no lo quiere contar porque es un secreto), se muestra desesperada, asegura que está sudando y sí, mira el reloj: 25 minutos buscando el coche en un aparcamiento ¡de una sola planta!

Et voilà. Finalmente lo encuentran y se empiezan a reír una barbaridad. ¿Por qué? Porque, como ella misma dice, "no tiene nada que ver" con donde ella decía que estaban: no, no estaba en la Y, había aparcado en la F. Pero encima tiene tiempo de decir que han sido muy malvados porque se lo han movido.

Garner se está ganando una buena fama en redes sociales por no parar de bromear en su Instagram. Solo hay que ver el delirante vídeo que subió a comienzos de octubre sobre la necesidad de hacerse una mamografía.